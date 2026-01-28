Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |GRAN PARTE DEL PAÍS BAJO ALERTA

EE UU sigue bajo cero y ya hay más de 40 muertos

El frío extremo no cede, cientos de miles de hogares continúan sin electricidad mientras se prevén nuevas caídas de temperatura

EE UU sigue bajo cero y ya hay más de 40 muertos

Un auto cubierto de nieve TRAS La tormenta invernal que azotó, entre otras, la región de Brooklyn / AFP

28 de Enero de 2026 | 01:26
El este de Estados Unidos se prepara para enfrentar un nuevo embate de frío intenso y más cortes de energía, mientras continúa en ascenso la cifra de víctimas fatales asociadas a las condiciones extremas. Las autoridades confirmaron que al menos 42 personas han muerto en distintos estados, en un contexto marcado por temperaturas inusualmente bajas, apagones prolongados y advertencias sanitarias. Uno de los episodios más trágicos ocurrió en Texas, donde tres hermanos de 6, 8 y 9 años murieron tras caer en un estanque congelado cerca de Bonham. Dos de ellos fueron rescatados con vida, pero fallecieron luego en el hospital; el menor fue hallado tras una extensa búsqueda. El distrito escolar local expresó su devastación por la pérdida.

El intenso frío persiste tras el paso de un sistema invernal que dejó acumulaciones significativas de nieve desde Arkansas hasta Nueva Inglaterra y extensas áreas del sur cubiertas de hielo. Las temperaturas continuaron bajando en estados como Tennessee, Arkansas y Carolina del Norte, y se prevé que vuelvan a caer en las próximas horas. Incluso el norte de Florida podría registrar valores cercanos a los -4 °C, con récords que no se veían desde hace años. A la par, más de 500.000 hogares siguen sin luz, con Tennessee y Mississippi entre los más afectados. Las empresas proveedoras advirtieron que la restauración del servicio podría demorar varios días. En algunas comunidades de Mississippi, residentes sobreviven sin calefacción ni agua caliente, recurriendo a estufas improvisadas, una práctica que las autoridades sanitarias desaconsejan por el riesgo de intoxicación con monóxido de carbono. En Luisiana ya hubo un muerto por esta causa.

Los gobiernos estatales habilitaron refugios temporales y solicitaron ayuda federal. En ciudades como Nashville, cientos de personas pasaron la noche en centros comunitarios con calefacción, mientras otras buscaron alojamiento en hoteles. Meteorólogos alertan que otra irrupción de aire ártico podría afectar la costa este el fin de semana, prolongando una emergencia que mantiene en vilo a millones de estadounidenses.

Un trabajador limpia la nieve acumulada en la Elipse, cerca de la Casa Blanca enWashington/ AP

 

