Otro ataque y robo a un club infantil: esta vez le tocó a uno de Ensenada

Uno de los sectores del club vandalizado por los ladrones / EL DIA

La inseguridad no perdona ni a entidades comunitarias de la Región.

Con la modalidad de siempre, actuar sobre seguro en horas de la noche, cuando no hay testigos, y llevarse objetos de valor. Con un agregado: causar daños en el lugar.

Fue lo que pasó ahora también en el Club Recreativo Infantil (CRI) de Villa Catella, partido de Ensenada.

Según denunciaron sus autoridades, el vandálico robo fue cometido “en la noche del sábado” en su predio de calles 529 y 127. Y detallaron que los delincuentes despojaron a la institución de “pelotas y herramientas”, a la vez que se encargaron de realizar algunos destrozos.

“Es lamentable porque se meten con las cosas de los chicos y chicas”, expresaron en las redes sociales de la institución.

“HAY QUE VOLVER A EMPEZAR”

A raíz de este lamentable episodio delictivo, el club emitió un comunicado donde, tras puntualizar lo sucedido, con mucha tristeza y a modo de reflexión, sentenció: “Ahora hay que volver a empezar”.

En esa línea, los directivos hicieron público su compromiso de “seguir trabajando para volver a tener todo de nuevo”.

Asimismo, destacaron, al respecto, que “el padre de un jugador se presentó de manera voluntaria en el predio para arreglar las ventanas que fueron destrozadas”.

PEDIDO

Por otra parte, la dirigencia de CRI lanzó un pedido solidario hacia otras entidades y ligas de la Región para evitar la circulación de los elementos sustraídos. “Si a algún club les ofrecen pelotas y herramientas de trabajo, ya saben. ¡Con los chicos no!”, se subrayó en el comunicado. Y se puso énfasis en reclamar que se les informara ante una oferta sospechosa.