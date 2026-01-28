Otro ataque y robo a un club infantil: esta vez le tocó a uno de Ensenada

En La Plata, las expensas de febrero llegarán con subas de hasta el 5%
“Viejo, si me mirás te mato”: la trama de un brutal asalto en La Plata
Autos chinos en La Plata: eléctricos o híbridos, aumenta la oferta
El Súper Cartonazo sigue vacante y ya tiene un pozo de 3 millones
Todo el peso de la ley no sólo tiene que caer en los menores
El riesgo país marcó su nivel más bajo en 8 años y quedó en 493 puntos
El Central sigue de compras y las reservas rozan los U$S46.000 millones
Por otro cierre de una fábrica textil fueron despedidos 260 operarios
Polémica por el proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 13 años
Javier Milei visitó a su expareja Fátima Florez en un teatro marplatense
Actividades: cine móvil, running, yoga, canto, baile y clases de tela
La última fuga de un delincuente con un oscuro prontuario criminal
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La inseguridad no perdona ni a entidades comunitarias de la Región.
Con la modalidad de siempre, actuar sobre seguro en horas de la noche, cuando no hay testigos, y llevarse objetos de valor. Con un agregado: causar daños en el lugar.
Fue lo que pasó ahora también en el Club Recreativo Infantil (CRI) de Villa Catella, partido de Ensenada.
Según denunciaron sus autoridades, el vandálico robo fue cometido “en la noche del sábado” en su predio de calles 529 y 127. Y detallaron que los delincuentes despojaron a la institución de “pelotas y herramientas”, a la vez que se encargaron de realizar algunos destrozos.
“Es lamentable porque se meten con las cosas de los chicos y chicas”, expresaron en las redes sociales de la institución.
A raíz de este lamentable episodio delictivo, el club emitió un comunicado donde, tras puntualizar lo sucedido, con mucha tristeza y a modo de reflexión, sentenció: “Ahora hay que volver a empezar”.
LE PUEDE INTERESAR
Cae un temible ladrón en El Mercadito
LE PUEDE INTERESAR
Alarma y tensión por un incendio en Zona Norte
En esa línea, los directivos hicieron público su compromiso de “seguir trabajando para volver a tener todo de nuevo”.
Asimismo, destacaron, al respecto, que “el padre de un jugador se presentó de manera voluntaria en el predio para arreglar las ventanas que fueron destrozadas”.
Por otra parte, la dirigencia de CRI lanzó un pedido solidario hacia otras entidades y ligas de la Región para evitar la circulación de los elementos sustraídos. “Si a algún club les ofrecen pelotas y herramientas de trabajo, ya saben. ¡Con los chicos no!”, se subrayó en el comunicado. Y se puso énfasis en reclamar que se les informara ante una oferta sospechosa.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí