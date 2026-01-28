Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |CINCO DETENIDOS

Trapitos a las piñas y caos frente a la Terminal

Trapitos a las piñas y caos frente a la Terminal
28 de Enero de 2026 | 01:35
Un violento enfrentamiento entre cuidacoches se registró en las últimas horas en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de La Plata y terminó con cinco detenidos, luego de una pelea a golpes de puño en plena vía pública.

El episodio ocurrió en la zona de 4 y 42, donde personal policial fue comisionado tras un llamado al sistema de emergencias 911 que alertaba sobre un conflicto entre varias personas. Al llegar al lugar, los efectivos observaron a una mujer y varios hombres agrediéndose entre sí, en una escena que generó alarma entre vecinos y transeúntes que circulaban por la zona.

De acuerdo con fuentes, la pelea se habría originado en el marco de una disputa entre cuidacoches que operan en el sector, una situación que derivó en un enfrentamiento físico con golpes de puño y empujones. A pesar de la intervención policial, los involucrados continuaban agresivos, por lo que los efectivos procedieron a separar a las partes y reducirlas para evitar que el conflicto escalara.

Como resultado del operativo, cinco personas de entre 20 y 32 años fueron aprehendidas y trasladadas a una dependencia policial. Algunas de ellas se encontraban en situación de calle, según indicaron voceros del caso.

La causa fue caratulada como “lesiones recíprocas” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 11 del Departamento Judicial La Plata, que avaló el accionar policial y dispuso que los aprehendidos permanezcan alojados a la espera de las actuaciones judiciales correspondientes.

El reciente incidente volvió a poner en foco la problemática de los cuidacoches en la ciudad y los conflictos que se generan en zonas de alta circulación, donde las disputas territoriales suelen derivar en episodios de violencia en la vía pública.

