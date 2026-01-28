Buscan a dos personas que están desaparecidas hace varios días en La Plata

Dos personas son intensamente buscadas en La Plata y la región, luego de que sus familiares denunciaran sus desapariciones y pidieran la colaboración de la comunidad para ensurear datos que permitan encontrarlas.

Una de ellas es Rubén Oscar Díaz, un hombre de 67 años que salió a trabajar y nunca regresó. Fue visto por última vez el viernes a las 5.15, cuando partió desde la localidad de Gonnet rumbo a un nuevo empleo. Según indicaron sus allegados, Díaz salió de una vivienda ubicada en la calle 499 entre 24 y 25 y se dirigía a un stud de caballos, aunque no llegó a informar la dirección exacta del lugar.

Al momento de ausentarse vestía una camisa rosada a rayas, jean azul y zapatillas azules, y llevaba una mochila. Se trasladaba en moto y desde entonces no se tuvo más contacto con él. Ante cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero, solicitan comunicarse con su hermana Patricia al 221-599-3679 o con la policía.

En paralelo, también es buscada Emérita Elías de Gómez, de 78 años, quien se encuentra desaparecida desde el 24 de enero en la localidad de Arturo Seguí. Por el caso ya se realizó la denuncia correspondiente y sus familiares mantienen activa la búsqueda.

Desde el entorno de ambas personas pidieron la difusión de la información y remarcaron la importancia de que cualquier dato, por mínimo que parezca, sea comunicado de inmediato a las autoridades o a los contactos brindados.