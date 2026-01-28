Romero: “Vine a un club que es muy grande”

“Viejo, si me mirás te mato”: la trama de un brutal asalto en La Plata
Autos chinos en La Plata: eléctricos o híbridos, aumenta la oferta
El Súper Cartonazo sigue vacante y ya tiene un pozo de 3 millones
El riesgo país marcó su nivel más bajo en 8 años y quedó en 493 puntos
El Central sigue de compras y las reservas rozan los U$S46.000 millones
Por otro cierre de una fábrica textil fueron despedidos 260 operarios
Polémica por el proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 13 años
Javier Milei visitó a su expareja Fátima Florez en un teatro marplatense
Actividades: cine móvil, running, yoga, canto, baile y clases de tela
La última fuga de un delincuente con un oscuro prontuario criminal
Otro ataque y robo a un club infantil: esta vez le tocó a uno de Ensenada
Ángel Romero también tuvo su presentación oficial. El delantero habló en conferencia junto a Ascacibar y destacó su orgullo por jugar en Boca: “Jugar en Boca es vidriera pura, es estar en la boca de todos, y también obviamente fue una decisión venir acá y poder estar en este mundo, exigirme, ponerme al 100% en lo físico y mental, tenes que estar bien mentalmente, saber vivirlo a Boca porque es muy grande”.
Y agregó la emoción que le generó cuando se puso la camiseta: “Cuando me puse la camiseta de Boca en el hospital no podía creer de poder vestir esta camiseta, es muy especial, es un sueño que tenía de muy chico, como había comentado, estuve en Casa Amarilla viviendo un tiempo, era mi objetivo debutar en 1ra, veía a mis ídolos, a Román, a todos los que jugaban en ese entonces, las Libertadores demuestran la grandeza del club, estuve en Brasil y en Brasil solo te dicen Boca y es mundialmente, vamos a estar siempre en boca de todos y es muy lindo”.
Además reconoció que pudo haber llegado tiempo atrás al club de la Ribera: “Estuve muy cerca en 2022 pero no se dio porque estaban avanzadas las negociaciones a Cruz Azul en ese momento, ahora tenía que aprovechar y ser campeón con Boca, es mi objetivo principal, va a ser un año muy importante en mi carrera”. Y que habló con Gustavo Alfaro: “A Alfaro le pregunté lo que vivió dentro del club, me dijo que es exigente, pero me dijo que disfrute”.
