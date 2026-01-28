Romero: “Vine a un club que es muy grande”

Ángel Romero también tuvo su presentación oficial. El delantero habló en conferencia junto a Ascacibar y destacó su orgullo por jugar en Boca: “Jugar en Boca es vidriera pura, es estar en la boca de todos, y también obviamente fue una decisión venir acá y poder estar en este mundo, exigirme, ponerme al 100% en lo físico y mental, tenes que estar bien mentalmente, saber vivirlo a Boca porque es muy grande”.

Y agregó la emoción que le generó cuando se puso la camiseta: “Cuando me puse la camiseta de Boca en el hospital no podía creer de poder vestir esta camiseta, es muy especial, es un sueño que tenía de muy chico, como había comentado, estuve en Casa Amarilla viviendo un tiempo, era mi objetivo debutar en 1ra, veía a mis ídolos, a Román, a todos los que jugaban en ese entonces, las Libertadores demuestran la grandeza del club, estuve en Brasil y en Brasil solo te dicen Boca y es mundialmente, vamos a estar siempre en boca de todos y es muy lindo”.

Además reconoció que pudo haber llegado tiempo atrás al club de la Ribera: “Estuve muy cerca en 2022 pero no se dio porque estaban avanzadas las negociaciones a Cruz Azul en ese momento, ahora tenía que aprovechar y ser campeón con Boca, es mi objetivo principal, va a ser un año muy importante en mi carrera”. Y que habló con Gustavo Alfaro: “A Alfaro le pregunté lo que vivió dentro del club, me dijo que es exigente, pero me dijo que disfrute”.