Solidaridad platense para los brigadistas del sur

Mientras los incendios forestales no dan tregua en la Patagonia, una familia platense lanzó una campaña solidaria para asistir a los brigadistas del Parque Nacional Los Alerces, en Chubut, que enfrentan el fuego en condiciones extremas y con equipamiento deteriorado. El objetivo es reunir 8 millones de pesos para renovar las mochilas tácticas ignífugas de los integrantes del cuerpo.
La iniciativa nace del fuerte lazo que une a esta familia con el sur del país. Si bien varios de sus integrantes viven en La Plata, dos hermanas se radicaron hace años en la Patagonia: una en San Martín de los Andes y la otra en Trevelin. Esta última formó su familia junto a un brigadista, lo que permitió vivir de cerca la crítica situación que atraviesan quienes combaten el fuego.
La colecta solidaria busca aportar una solución concreta y urgente: “La idea es poder alcanzar los 8 millones de pesos para poder renovarle la mochila táctica a los 30 brigadistas”, detallaron familiares y amigos de brigadistas del Parque Nacional Los Alerces.
“Necesitamos difusión para poder llegar a la meta y cuidar a quienes están salvando bosques y viviendas de pobladores”, señalaron.
Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias solidaridad.alerces, la cuenta a nombre de Verónica Mercedes Fariña de Diego.
