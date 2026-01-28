El verano en la Ciudad con cuentos en la plaza

Desde hace 17 años los vecinos se juntan a oír las historias / EL DIA

Durante el verano, cuando el ritmo de la ciudad parece aflojar y la pregunta “¿qué hacer en La Plata?” se vuelve recurrente, surgen propuestas culturales que resignifican las noches cálidas para quienes se quedan. Una de esas es “Cuentos bajo la luz de la luna”, un clásico platense que desde hace 17 años convoca a vecinos cada jueves en el Centro Cultural Islas Malvinas.

La cita tiene lugar cada jueves a las 20 horas, los organizadores recomiendan llegar media hora antes para encontrar lugar, pero de todos modos pueden ubicarse en el piso o en sus propias reposeras. “La gente con ganas de soñar, de imaginar, de agregarle un cuarto más a la casa de la vida a fuerza de relatos”, destacó su creador, Claudio Ledesma.

No es una típica lectura sino que se trata de narración oral escénica, pensada principalmente para adultos, aunque a veces se cuele “algún niño curioso”, señaló Ledesma.

Los relatos provienen de la literatura latinoamericana, europea y universal, y atraviesan un proceso de transformación en el taller “El arte de contar cuentos” donde pasan de lo escrito a la oralidad.

La de mañana será una edición especial en la que se realizará la Maratón de Cuentos, este año con voces de narradoras mujeres que “se animan a tomar la palabra y no la sueltan”.

Así, cada jueves, con entrada a la gorra, un nutrido grupo de vecinos disfruta de este “recital” de cuentos que se extenderá hasta marzo.