Ascacibar se fue a Boca: “Desde chiquito soñé con esto”

Con impacto en La Plata, las expensas de febrero llegarán con subas por encima de lo esperado
El Ruso fue presentado en el Xeneize, donde dejó en claro que siempre lo eligió por sobre River. Al Pincha le quedaron más de 3 millones de dólares y un 20% de su pase
Se terminó la novela. Santiago Ascacibar se fue de Estudiantes y se convirtió en nuevo refuerzo de Boca, luego de firmar un contrato de 4 años. El volante, quien fue capitán del Pincha en el último tiempo, fue presentado oficialmente pero hoy no estará en La Plata. Al Pincha le quedaron 3.200.000 de dólares y un 20% de su pase, más el préstamo de Brian Aguirre por un año (con opción de extenderlo por seis más).
Sin dudas, la decisión del Ruso de irse a Boca, un rival directo, trajo revuelo en el mundo Estudiantes. Si bien, el León el prometió una venta desde hace un tiempo, nunca se imaginó tener que vendérselo a un rival directo como el Xeneize.
El Ruso debutaría ante Newell´s el próximo domingo y usará la camiseta número 25
Sin embargo, el deseo de Ascacibar de jugar en el club azul y oro fue fuerte, por lo que Estudiantes accedió a su venta. Y luego de algunos días de negociaciones, todo llegó a buen puerto.
Romero: "Vine a un club que es muy grande"
El Lobo quiere ratificar su presente ante el River del Muñeco
Más allá de perder a su capitán, al Pincha le entró dinero fresco, pese al enojo de muchos hinchas en redes sociales, por no haberlo vendido por más dinero. Y ayer, todo se cerró desde temprano, ya que Ascacibar se hizo la revisión médica, la superó, firmó su contrato y hasta entrenó con sus nuevos compañeros.
Por cuestiones de tiempo y también, de un cuidado hacia el jugador, Ascacibar no concentra para el partido de hoy en el que justamente Boca va a visitar a Estudiantes, el club que lo vio nacer.
Y los hinchas del Pincha, quedaron con sensaciones encontradas: más allá de que su segunda etapa fue exitosa, sobre todo por la conquista de cinco títulos, el dolor y la bronca es grande por cómo se dio su salida. Y también por las declaraciones que hizo tiempo atrás, donde el Ruso señaló que solo iba a jugar en el León.
Ascacibar tuvo su presentación junto a Ángel Romero y el presidente del Xeneize, Juan Román Riquelme. Más allá del fanatismo de su familia por el club azul y oro, el Ruso señaló que tenía muchos deseos de jugar en el club.
“Mi sueño desde chiquito fue vestir esta camiseta y me llena de felicidad, propia y a mi familia. Agarro la oportunidad de este club que es inmenso”, destacó el volante.
Y dejó en claro, que su deseo siempre fue el de jugar en Boca: “A River no quería ir. Eso le planteé a mis agentes porque quería jugar en Boca. Quería ser parte de esto. Cuando llegó la oferta eran pocas las dudas que tenía. Que se cierre el último día me llena de felicidad”.
Además destacó que el sueño es ir por la Libertadores: “Está el anhelo personal y grupal de ir a buscar la Copa Libertadores, todas las competencias hay que jugarlas como demuestra esta institución que es ganando”.
Además destacó que anhela jugar con Paredes: “Con Leandro Paredes se pueden hacer un montón de cosas, sabemos lo que ganó y lo demuestra dentro de la cancha, te mejora y potencia.”
Y señaló quién es su ídolo máximo: “Maradona es mi ídolo máximo, de los máximos ídolos del fútbol argentino, tenerlo tatuado para tenerlo siempre presente y ver lo que dio por nosotros, llevarlo tatuado me da esa sensación y de idolatría hacia él”.
Ascacibar cerró su segunda etapa en Estudiantes con 196 partidos jugados en dos etapas y 18 goles convertidos. Además logró cinco títulos, que fueron logrados en los últimos años.
“A River no quise ir. Siempre la idea fue jugar en un club inmenso como Boca”
Y en los últimos días, los rumores de una salida fueron creciendo. Sobre todo, por su emotiva despedida del estadio Libertadores de América luego del empate ante Independiente en el estreno. Y más allá de los enojos por su salida, el tiempo dirá si podrá dar una tercera etapa en el Pincha.
Algo que no pasó inadvertido en redes sociales fue la decisión del presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón. La Brujita dejó de seguir al Ruso en Instagram. Más allá de que el Pincha siempre mostró predisposición por una venta, muchos señalaron que ante este accionar de Verón, la situación no le terminó de agradar del todo.
Inclusive, trascendió que muchos de sus excompañeros en Estudiantes, no vieron con buenos ojos que Ascacibar se vaya a un rival directo como Boca. Sobre todo, por haber sido el capitán del equipo en el último tiempo.
Y eso quedó en claro con las declaraciones de José Sosa, horas previas a la venta, donde manifestó que todo dependía de Ascacibar.
