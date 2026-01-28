Brian Aguirre buscará su mejor versión en el León

Luego de la salida de Santiago Ascacibar a Boca, uno de los que entró en la operación es el extremo, Brian Aguirre. El delantero, surgido de Newell´s, se convirtió ayer en el nuevo refuerzo del Pincha y firmó su contrato. Estará a préstamo por un año, con opción de renovar por seis meses más. Y tendrá una opción de compra cercana a los 5 millones de dólares.

Aguirre es un jugador que le interesa a Domínguez, sobre todo, por la posible salida de Edwuin Cetré, quien está a horas de firmar con el Athlético Paranaense. Es un extremo de 23 años quien tuvo buenos momentos en su carrera, pero que todavía no terminó de explotar.

Surgido en 2021 de Newell´s, allí mostró su mejor versión, donde disputó 71 partidos y convirtió 5 tantos. Su buen desempeño lo llevó a ser tenido en cuenta por Javier Mascherano para la Sub 20, donde fue parte del Sudamericano y también del Mundial de 2023. En el certamen, que se jugó en nuestro país, disputó tres encuentros donde marcó un tanto.

A mediados de 2024, Boca despertó el interés por él y lo compró, en una cifra cercana a los 5 millones de dólares. Sin embargo, en el Xeneize nunca pudo terminar de asentarse, pese a que tuvo más protagonismo con la llegada de Miguel Russo y Claudio Úbeda.

Durante su estadía en el Xeneize, Aguirre disputó 38 partidos, donde convirtió 4 goles. La mayor cantidad de minutos que disputó fue en el segundo semestre de 2025, donde se ganó la titularidad durante varios partidos.

Sin embargo, por cuestiones de rendimiento, terminó cediendo su lugar en manos de Exequiel Zeballos. Inclusive, en los partidos de playoffs del Clausura, jugó muy poco.

Y en este comienzo de 2026, perdió terreno. Más allá de que ingresó en el triunfo de Boca ante Riestra, la llegada de Ángel Romero le hizo perder más lugar. Y con la negociación por Ascacibar, Aguirre aceptó ser cedido al Pincha, para ganarse un lugar.