Actividades: cine móvil, running, yoga, canto, baile y clases de tela

CINE MÓVIL

El Cine Móvil continuará durante todo febrero con funciones al aire libre y entrada gratuita. Las proyecciones se realizan los jueves a las 20.30 en Meridiano V (17 y 71) y los domingos en el patio del Centro Cultural Islas Malvinas (19 y 51), y se extenderán a lo largo de todo el verano. En cada jornada se exhibe una película diferente. Desde la organización recomiendan a los asistentes llevar lona o reposera para disfrutar con mayor comodidad de la propuesta.

RUNNING EN UNIDOS POR GARIBALDI

El Club Unidos por Garibaldi invita a sumarse al grupo de iniciación al running, orientado a quienes quieran dar sus primeros pasos en esta actividad. El encuentro es el sábado 7 de febrero a las 10 en 22 y 652.

YOGA, CANTO Y BAILE EN LIBERTAD

Club Libertad (51, entre 16 y 17) abre la inscripción a sus actividades que inician en marzo: yoga (miércoles y viernes de 17 a 18). Inscripción al 221 593-5174. También comienza el coro Cantares Americanos (miércoles de 19 a 21). Informes al 221 418-4632. Además, se dictarán clases de salsa y bachata (lunes 18 principiantes y 19.30 intermedios). Consultas al 221 599-1966.

TALLER DE TELA EN EL DEPORTIVO LP

En el Club Deportivo La Plata (71 entre 1 y 2) comienzan el 4 de febrero las clases de tela, destinadas a niños desde 5 años y adolescentes. Se dictan los miércoles de 19 a 20.30 y viernes de 18.30 a 20. Informes al 221 604-0235.