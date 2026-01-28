Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |EN MEDIO DE LA OLA DE CALOR

A oscuras y sin agua: la odisea diaria de los vecinos

A oscuras y sin agua: la odisea diaria de los vecinos

Queja en Barrio Hipódromo por fallas en los transformadores / Web

28 de Enero de 2026 | 04:01
Edición impresa

En plena ola de calor, vecinos continúan padeciendo la falta de servicios esenciales como la luz y el agua, generando graves dificultades para afrontar temperaturas por estos días que superan los 30 grados.

CON UN HILITO DE AGUA

En la zona del Hospital Italiano, específicamente en las calles 30 de 46 a 49, 47 de 21 a 29 y 48 de 29 a 31, una vecina reclamó tras diez días consecutivos sin suministro de agua.

“En la red hay apenas un hilo que no alcanza para abastecer los tanques, ni siquiera con bombas eléctricas. Seguimos acarreando agua en baldes para poder usar los baños”, expresó Silvia Sedano, quien cerró con ironía: “¿Aguas Bonaerenses? Bien, gracias”.

Además, pasadas las 18 se registraron fallas en el suministro eléctrico en la calle 48, entre 25 y 28, y en distintos sectores de San Carlos, especialmente en las zonas de 49 y 136 y de 47 y 133. Al respecto, Edelap informó cerca de las 20 que una cuadrilla se encontraba trabajando en el lugar y minutos después confirmó el restablecimiento del servicio.

En el sur del casco urbano, entre las calles 25, 30, 60 y 63, la denuncia fue doble. Una frentista expresó su indignación por los reiterados cortes de energía en plena jornada de calor extremo y apuntó contra la empresa prestataria. “Es una vergüenza que el día con más calor Edelap nos deje sin servicio. Los cortes son cada 15 minutos, se queman los artefactos y nadie se hace cargo”, sostuvo”, al advertir que la situación se agrava cuando en el domicilio reside una persona con discapacidad que no puede permanecer sin servicios.

“SE SINTIÓ UNA EXPLOSIÓN”

En barrio Hipódromo se multiplicaron las quejas, por el corte en el suministro de energía eléctrica y la baja tensión, que se generó en la zona tras el regreso del servicio.

LE PUEDE INTERESAR

El Súper Cartonazo sigue vacante y ya tiene un pozo de 3 millones

LE PUEDE INTERESAR

El verano en la Ciudad con cuentos en la plaza

Según un frentista que reside sobre la calle 118, el problema estaría en los transformadores que colocó Edelap. “Explotan siempre, como sucedió hoy -por ayer-. Así hacen las obras”, afirmó al denunciar que desde el lunes están sin luz o con baja tensión “que es lo que provoca la quema de los electrodomésticos”, explicó.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Santiago Ascacibar en la presentación de Boca: "Quería venir, me llena de felicidad"

VIDEO. Tras una discusión, un jubilado le pegó un trompazo a la esposa de su sobrino en Ensenada

La insólita pelea de Mauro Szeta y su esposa tras el pase de Ascacibar a Boca: "Hoy dormís afuera"

Con impacto en La Plata, las expensas de febrero llegarán con subas por encima de lo esperado

Otro robo con violencia a un jubilado en La Plata: lo amordazan y lo golpean en su casa

Disponen un aumento del 10% para los trabajadores municipales de La Plata

PAMI: peligra la entrega de los medicamentos

+ Leidas

El Lobo quiere ratificar su presente ante el River del Muñeco

Estudiantes juega un partido caliente ante Boca

Ascacibar se fue a Boca: “Desde chiquito soñé con esto”

Vuelve Alario a la lista y se mete Basualdo

Las prácticas indebidas que terminan en muerte: el caso de una bonaerense

La última fuga de un delincuente con un oscuro prontuario criminal

Brian Aguirre buscará su mejor versión en el León

Los números de la suerte del miércoles 28 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Últimas noticias de La Ciudad

Autos chinos en La Plata: eléctricos o híbridos, aumenta la oferta

En La Plata, las expensas de febrero llegarán con subas de hasta el 5%

PAMI: peligra la entrega de los medicamentos

Sin acuerdo en los micros, sigue el riesgo de huelga
Espectáculos
Sofía Gala y Fito Moria habló sobre embarazo y sorprendió
Sigue el Chaqueño-gate: Palavecino, ¿anticriollo?
Un respiro en medio del drama Victoria Beckham, condecorada en París
¿Se está quedando pelada?: La China se hizo un inesperado retoque estético
“Amigo garca”: Maxi López recordó la “Icardeada” y apuntó contra Mauro
Policiales
“Viejo, si me mirás te mato”: la trama de un brutal asalto en La Plata
La última fuga de un delincuente con un oscuro prontuario criminal
“Me decían que iba a poder con los tres”
Otro ataque y robo a un club infantil: esta vez le tocó a uno de Ensenada
Cae un temible ladrón en El Mercadito
Información General
Villa Gesell: otro vuelco en la arena dejó una mujer herida
Las prácticas indebidas que terminan en muerte: el caso de una bonaerense
Investigan la responsabilidad penal de funcionarios por el fuego en Chubut
Lo que muchas mujeres no saben sobre el riesgo cardiovascular en la menopausia
Cholila, cercada por el fuego: avanza un escenario de máxima alerta
Deportes
Estudiantes juega un partido caliente ante Boca
Vuelve Alario a la lista y se mete Basualdo
Brian Aguirre buscará su mejor versión en el León
Tomás Palacios firmó y se sumó al grupo
Cambio de horario para la visita a Defensa

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla