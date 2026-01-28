A oscuras y sin agua: la odisea diaria de los vecinos

En La Plata, las expensas de febrero llegarán con subas de hasta el 5%
En plena ola de calor, vecinos continúan padeciendo la falta de servicios esenciales como la luz y el agua, generando graves dificultades para afrontar temperaturas por estos días que superan los 30 grados.
En la zona del Hospital Italiano, específicamente en las calles 30 de 46 a 49, 47 de 21 a 29 y 48 de 29 a 31, una vecina reclamó tras diez días consecutivos sin suministro de agua.
“En la red hay apenas un hilo que no alcanza para abastecer los tanques, ni siquiera con bombas eléctricas. Seguimos acarreando agua en baldes para poder usar los baños”, expresó Silvia Sedano, quien cerró con ironía: “¿Aguas Bonaerenses? Bien, gracias”.
Además, pasadas las 18 se registraron fallas en el suministro eléctrico en la calle 48, entre 25 y 28, y en distintos sectores de San Carlos, especialmente en las zonas de 49 y 136 y de 47 y 133. Al respecto, Edelap informó cerca de las 20 que una cuadrilla se encontraba trabajando en el lugar y minutos después confirmó el restablecimiento del servicio.
En el sur del casco urbano, entre las calles 25, 30, 60 y 63, la denuncia fue doble. Una frentista expresó su indignación por los reiterados cortes de energía en plena jornada de calor extremo y apuntó contra la empresa prestataria. “Es una vergüenza que el día con más calor Edelap nos deje sin servicio. Los cortes son cada 15 minutos, se queman los artefactos y nadie se hace cargo”, sostuvo”, al advertir que la situación se agrava cuando en el domicilio reside una persona con discapacidad que no puede permanecer sin servicios.
En barrio Hipódromo se multiplicaron las quejas, por el corte en el suministro de energía eléctrica y la baja tensión, que se generó en la zona tras el regreso del servicio.
Según un frentista que reside sobre la calle 118, el problema estaría en los transformadores que colocó Edelap. “Explotan siempre, como sucedió hoy -por ayer-. Así hacen las obras”, afirmó al denunciar que desde el lunes están sin luz o con baja tensión “que es lo que provoca la quema de los electrodomésticos”, explicó.
