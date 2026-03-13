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Bono de ANSES para jubilados: cómo funcionará el refuerzo desde el 20 de marzo

Bono de ANSES para jubilados: cómo funcionará el refuerzo desde el 20 de marzo
13 de Marzo de 2026 | 11:41

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará desde el 20 de marzo un nuevo esquema de bono variable para jubilados, que se ajustará según el monto del haber que perciba cada beneficiario.

El sistema, según se pudo confirmar, establece que quienes cobren más que la jubilación mínima recibirán un refuerzo menor, ya que el bono se reducirá progresivamente a medida que el ingreso mensual sea mayor.

Cómo se aplicará el bono de ANSES

De acuerdo con el esquema previsto, el refuerzo se irá achicando de manera gradual hasta desaparecer por completo cuando el ingreso del jubilado supere el límite fijado para acceder al beneficio.

En cambio, los jubilados que perciben el haber mínimo seguirán recibiendo el bono completo de $70.000, que se mantiene vigente.

Con este refuerzo, quienes cobran la mínima alcanzarán en marzo un ingreso total de $439.600,88, cifra que funciona como referencia para determinar quiénes acceden al bono completo y quiénes recibirán un monto menor.

Cuánto es la jubilación mínima en marzo 2026

Con el aumento del 2,88% correspondiente a marzo, calculado en base al índice de inflación informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la jubilación mínima pasó a ubicarse en $369.600,88.

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De esta manera, el esquema de refuerzo busca complementar los ingresos de los jubilados con menores haberes, mientras que para quienes perciben montos más altos el bono se reduce gradualmente hasta dejar de aplicarse.

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