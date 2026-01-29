Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |INVESTIGAN LA COMPLICIDAD DE FUNCIONARIOS DEL CENTRAL DURANTE EL CEPO

Un arrepentido mencionó Alberto F. en la causa por maniobras con el blue

29 de Enero de 2026 | 02:03
La difusión de audios en los que se escucha confesar a los financistas Elías Piccirillo, exmarido de Jessica Cirio, y Francisco Hauque, quienes durante el cepo cambiario habrían realizado maniobras con el dólar blue, derivó en una causa judicial cuyos alcances todavía se desconocen. La investigación involucra a funcionarios del Banco Central durante el gobierno de Alberto Fernández, que según la Justicia podrían haber facilitado a los empresarios operaciones con el denominado “rulo” del dólar blue —la operatoria de comprar la divisa a valor oficial para venderla más caro en el mercado paralelo—, lo que generó ganancias millonarias en un contexto de cepo, cuando la brecha entre ambas cotizaciones llegó a tocar el 200%.

El expediente está a cargo del juez federal Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi, e incluye a cinco funcionarios del Banco Central imputados: Diego Volcic, Analía Jaime, Romina García, Fabián Violante y María Fernández. Algunos de ellos aparecen mencionados en las conversaciones grabadas entre Piccirillo y Hauque, donde este último amenaza con dar a conocer públicamente la maniobra si su antiguo socio se niega a pagarle una deuda de seis millones de dólares.

Entre los nombrados está Romina García, funcionaria del Banco Central que en uno de los audios admite que “los de arriba sabían” y que todos “estaban entongados”, según se escucha en un material aportado por Carlos Sebastián Smith, un policía retirado que declaró como arrepentido y aseguró haber trabajado para Piccirillo para armarle una falsa causa a Hauque.

Smith también declaró que trasladaba dinero de Piccirillo —quien actualmente está preso y procesado en varias causas— y que esos fondos podrían estar vinculados a la política. Si bien su relato tiene lagunas y fue en términos generales, mencionó que esto ocurrió “durante la última campaña electoral, cuando Fernández era candidato a presidente” y habló de “una gran cantidad de dinero” que trasladaba en bolsos, aunque no pudo precisar montos exactos.

 

