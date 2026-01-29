La mesa política se reúne por los incendios

Bronca en Villa Castells: bidones tras las rejas y vecinos sin agua
La mesa política del Gobierno se reúne este mediodía para definir la agenda legislativa que el oficialismo impulsará en el período de sesiones extraordinarias que comienza el próximo lunes. El temario incluye propuestas que prometen un arduo debate, como la reforma laboral y la iniciativa para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. Pero podría extenderse y contemplar el reclamo de los gobernadores de las provincias del Sur por los incendios que han consumido ya casi 250 mil hectáreas de la Patagonia.
Para los mandatarios, urge tratar en extraordinarias la Ley de Emergencia Ígnea, algo que, argumentan, permitiría destrabar fondos extraordinarios, agilizar la incorporación de medios aéreos y equipamiento, fortalecer la coordinación y planificar una respuesta integral frente a los incendios y sus consecuencias.
Frente a esa demanda, en el Gobierno admitieron que “todavía no hay diagnóstico concreto de la propuesta”, pero que lo están “evaluando” y lo van a definir “en las próximas horas”.
La expectativa de los gobernadores es que surja algún anuncio tras la nueva reunión de la mesa política, que estaba prevista para el próximo miércoles pero se adelantó para hoy.
En la previa, la senadora Patricia Bullrich anticipó que la discusión de la emergencia ígnea podría “seguramente” incorporarse al temario.
