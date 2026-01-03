Gimnasia tiene agenda confirmada en el regreso de la Liga Argentina

El Banco Central abrió un sumario contra la AFA y “Chiqui” Tapia
Luego de cerrar el 2025 de gran manera con una victoria sólida ante Racing en Avellaneda por la Conferencia Sur de la Liga Argentina, Gimnasia se prepara para comenzar el 2026 con energías renovadas y el claro objetivo de seguir dando pelea en los puestos de arriba de su zona.
En ese contexto, tras el receso por las fiestas de fin de año, la pelota naranja volverá a rodar en la segunda categoría del básquet argentino el próximo 7 de enero. Sin embargo, el Lobo tendrá algunos días más de preparación, ya que su reestreno oficial será el domingo 11 del corriente mes.
De esta manera, el equipo tripero, que atraviesa un buen presente y acumula tres triunfos consecutivos, visitará a Lanús el domingo 11 de enero desde las 20.30 en el gimnasio Antonio Rotili, en lo que será su primer compromiso del año fuera de casa. Luego, tres días más tarde, el miércoles 14, Gimnasia volverá a presentarse ante su gente cuando reciba a Pico F.C en el Polideportivo Víctor Nethol, también desde las 20.30. El resto del calendario todavía aguarda confirmación oficial de días y horarios.
Actualmente, el conjunto platense se ubica en la tercera posición de la Conferencia Sur con 21 puntos, producto de 9 victorias y apenas 3 derrotas, solo por detrás de Quilmes de Mar del Plata y el líder San Isidro.
Cabe recordar que Gimnasia llega a este tramo del torneo con el ánimo en alza, tras imponerse por 78 a 70 ante Racing, resultado que estiró su racha positiva luego de las victorias frente a Deportivo Norte (82-69) y Pergamino Básquet (79-72), ambas en condición de local.
