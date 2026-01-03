Argentina no tuvo problemas ante España

Sebastián Báez, Solana Sierra y el dobles le dieron a Argentina una ventaja insuperable de 3-0 sobre España en el inicio de la Copa United ATP-WTA, y lograron la segunda victoria del país en cuatro ediciones de este torneo de tenis por equipos mixtos.

Los tenistas sudamericanos se impusieron en el RAC Arena de Perth después de que Sierra, debutante en el torneo y número 66 del ranking, mantuviera la calma y derrotara a Jessica Bouzas Maneiro por 6-4, 5-7 y 6-0.

Báez, 45° del ranking mundial, puso a su país en el marcador con una victoria por 6-4 y 6-4 sobre Jaume Munar, logrando una sorprendente victoria en pista dura tras solo tres victorias en nueve partidos en esta superficie la temporada pasada.

Báez tomó el control con 4-4 al romper el servicio de Munar y cerrar el set en el siguiente juego.

En el segundo set, rompió el servicio de su rival inmediatamente después de perder el suyo y se impuso con un 4-3.

“Disfruté mucho de este momento, disfruté del tiempo en la cancha, estoy muy feliz de haber ganado este punto para Argentina”, afirmó.

En el dobles, con la victoria argentina ya sellada, la dupla albiceleste compuesta por María Lourdes Carlé y Guido Andreozzi venció por 7(8)-6(6) y 6-2 a Yvonne Cavalle e Íñigo Cervantes.

Así, la Argentina venció por 3-0 a España y se perfila para avanzar de fase en un grupo compuesto por tres equipos de los cuales avanzan el primero y los mejores segundos de cada uno.

Hoy el equipo de Gutiérrez enfrentará a Estados Unidos por su segunda y última participación en la fase de grupos de esta United Cup.

Los emparejamientos consisten en un individual masculino, un individual femenino y un doble mixto, y los ganadores de cada grupo en cada ciudad pasan a cuartos de final junto con el mejor segundo clasificado.