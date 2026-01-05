Exclusiva fiesta en la playa de Punta del Este: Pampita mostró las fotos de su romántico momento con Martín Pepa

Verano a full. Pampita está de vacaciones en Punta del Este, y mientras disfruta de la playa y las fiestas, compartió con sus seguidores las románticas postales de una inolvidable noche con su novio, Martín Pepa.

Junto con algunos amigos, ambos fueron a una exclusiva fiesta en la playa que comenzó por la tarde y siguió por la noche.

Así, desde la playa, se mostraron muy románticos, y se sacaron fotos tanto en la pista del baile como con el mar de fondo.

También, posaron junto a sus amigos y como si fuera poco, para cerrar la noche, Pampita subió una foto de los dos dándose un apasionado beso.

Para la ocasión, la modelo mostró su look canchero que constaba de una pollera negra con piedras, botas altas, y una campera de cuero.

Por otra parte, recordemos que, Pampita y Zaira Nara ambas de vacaciones en Punta del Este compartieron una charla mediática y de manera cómplice, confesaron que tuvieron más de una pareja en común.

Todo se dio durante una sección de preguntas en la cual ambas demostraron su gran amistad. “Vos me conoces mucho .Hasta hemos compartido una pareja o dos”, contó Zaira.

Lejos de ofenderse por el comentario, Carolina reaccionó con risas y agregó: “Unas cuantas más, que no las blanqueamos”.