Opinión |Enfoque

Edmundo pide que se respete su triunfo, pero...

Redacción AFP

5 de Enero de 2026 | 02:16
Edición impresa

El opositor venezolano Edmundo González Urrutia dijo que la captura de Nicolás Maduro “es un paso importante” hacia la normalización de Venezuela, “pero no suficiente”, en un llamado a respetar el triunfo que reivindica en las presidenciales de 2024.

La oposición reivindica a González Urrutia, ahora exiliado en España, como ganador de las presidenciales y denuncia la reelección de Maduro para un tercer mandato como fraudulenta.

“Este momento constituye un paso importante, pero no suficiente”, apuntó González Urrutia en un mensaje en Instagram.

La “normalización” del país será posible cuando “se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas” y se respete “la voluntad mayoritaria expresada por el pueblo” en los comicios del 28 de julio.

El Consejo Nacional Electoral declaró a Maduro vencedor de las elecciones sin presentar pruebas que validaran su triunfo, al alegar un “ataque informático” que perjudicó la data y la página web, todavía inaccesible 18 meses después.

Tras la captura de Maduro, la Corte Suprema de Venezuela designó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta interina, quien además recibió el apoyo de la Fuerza Armada.

González Urrutia, quien se asume como presidente, insta a los militares a “cumplir y hacer cumplir el mandato soberano” de las presidenciales. “Como comandante en jefe les recuerdo que su lealtad es con la Constitución, con el pueblo y con la República”, insistió. Por ahora, no tiene respaldo.

 

