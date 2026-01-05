Anses inicia el pago de los haberes el viernes 9

Anses informó que el próximo viernes 9 de enero comenzará el pago de los haberes de enero 2026.

Haberes que no superen un haber mínimo: DNI terminados en 0: 9 de enero; DNI terminados en 1: 12 de enero: DNI terminados en 2: 13 de enero: DNI terminados en 3: 14 de enero; DNI terminados en 4: 15 de enero; DNI terminados en 5: 16 de enero; DNI terminados en 6: 19 de enero; DNI terminados en 7: 20 de enero; DNI terminados en 8: 21 de enero; DNI terminados en 9: 22 de enero. Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo: DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero; DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero; DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero; DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero; DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 0: 9 de enero; DNI terminados en 1: 12 de enero; DNI terminados en 2: 13 de enero; DNI terminados en 3: 14 de enero; DNI terminados en 4: 15 de enero; DNI terminados en 5: 16 de enero; DNI terminados en 6: 19 de enero; DNI terminados en 7: 20 de enero; DNI terminados en 8: 21 de enero; DNI terminados en 9: 22 de enero.