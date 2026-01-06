Fuerte baja de la pobreza en la ciudad de Buenos Aires

La tasa de pobreza en la Ciudad de Buenos Aires durante el tercer trimestre de 2025 afectaba a unas 534.000 personas (17,3% de los porteños), lo que representa una disminución de 10,8 puntos porcentuales con relación al mismo período de 2024, según el último informe del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con base en los resultados de la Encuesta Trimestral de Ocupación e Ingresos.

En cuanto a la indigencia, el indicador alcanzó al 5,3% de la población (164.000 personas), frente al 11,0% observado un año atrás.

Al medir por hogares, el 13,7% se encuentra en condición de pobreza y el 4% en situación de indigencia, lo que equivale a un descenso interanual de 334.000 personas y 111.000 hogares por debajo de la línea de pobreza. Además, se destaca una mejora en la situación de los menores de edad: la pobreza entre niños, niñas y adolescentes pasó del 42,6% al 27,1% en un año.

Esta reducción constituye la cuarta baja interanual consecutiva.