Debuta el nuevo sistema para medir la inflación

Desde este mes, el Indec lanza el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), cuyo objetivo, se precisó, es adaptar la medición a los hábitos de consumo actuales de los hogares argentinos. El cambio principal es el reemplazo de la base de datos de 2004 por la Encuesta de Gastos (ENGHo) 2017-2018, cumpliendo con los estándares internacionales de actualización cada 10 años.

La nueva metodología introduce 13 divisiones (antes eran 12), sumando una categoría específica para seguros y servicios financieros. Además, se reasignan pesos: alimentos e indumentaria perderán incidencia, mientras que servicios, transporte y vivienda (alquileres y tarifas) aumentarán su participación. También se incluirán consumos modernos como el streaming y telefonía celular.

Según el cronograma previsto, el 11 de febrero se publicará el primer dato oficial (correspondiente a enero de 2026). El Gobierno asegura que la transición será técnica y no alterará significativamente los resultados, buscando reflejar con mayor fidelidad la inflación en un año que inicia con proyecciones a la baja.