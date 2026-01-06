Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |EL CLÁSICO SE JUGARÁ EL 15/2 A LAS 17 EN EL BOSQUE

Las primeras 12 fechas ya tienen día y horario

Las primeras 12 fechas ya tienen día y horario

El Clásico entre Gimnasia y Estudiantes se jugará el 15 de febrero

6 de Enero de 2026 | 01:54
Edición impresa

La agenda de la Liga Profesional para las doce primeras fechas del Torneo Apertura ya tiene confirmación, por lo cual, Estudiantes y Gimnasia conocen que días debutarán en el certamen. Además, se conoce el día y horario de cuando se disputará el clásico platense.

Estudiantes tendrá su presentación el viernes 23 de enero a las 20.00 en Avellaneda ante Independiente. Mientras que un día después, en el Bosque, Gimnasia recibirá a Racing a las 19.30. Para que socios e hinchas vayan agendando, la continuidad del torneo marca que por la segunda fecha -que se disputará entre semana- el equipo dirigido por Fernando Zaniratto visitará a River en el Monumental el miércoles 28 desde las 20.00. En tanto que el mismo día pero desde las 22.15, los de Eduardo Domínguez jugarán ante Boca en UNO.

El clásico, el día más esperado por los platense se jugará el domingo 15 de febrero desde las 17.00 en el Juan Carmelo Zerrillo, partido correspondiente a la quinta jornada del campeonato.

Al jugarse el Mundial y tener una Primera División con 30 equipos el calendario contempla partidos casi todas las semanas con fecha entre martes y jueves, además de la Copa Argentina que en el caso de Estudiantes la tendrá en el inicio. Por eso siempre se dice que es imposible tener un torneo con tantos equipos.

GIMNASIA

FECHA 1
Sábado 24/1 (19.30)
Gimnasia – Racing

FECHA 2
Miércoles 28/1 (20.00)
River – Gimnasia

FECHA 3
Lunes 2/2 (17.30)
Gimnasia – Aldosivi

FECHA 4
Lunes 9/2 (17.00)
Barracas Central – Gimnasia

FECHA 5
Domingo 15/2 (17.00)
Gimnasia – Estudiantes

FECHA 6
Viernes 20/2 (22.15)
Gimnasia (Mza.) – Gimnasia

FECHA 7
Miércoles 25/2 (17.00)
Gimnasia – Rosario Central

FECHA 8
Domingo 1/3 (21.30)
Tigre – Gimnasia

FECHA 9
Domingo 8/3 (17.00)
Gimnasia – Argentinos

FECHA 10
Miércoles 11/3 (17.30)
Banfield – Gimnasia

FECHA 11
Domingo 15/3 (15.15)
Gimnasia – Independiente Rivadavia Mza.

FECHA 12
Viernes 20/3 (21.00)
Atlético Tucumán – Gimnasia

LEA TAMBIÉN

Gimnasia está detrás de la máscara del Zorro

 

ESTUDIANTES

FECHA 1
Viernes 23/1 (20.00)
Independiente-Estudiantes

FECHA 2
Miércoles 28/1 (22.15)
Estudiantes-Boca

FECHA 3
Lunes 2/2 (17:30)
Def. Justicia-Estudiantes

FECHA 4
Lunes 9/2 (19:15)
Estudiantes-Riestra

FECHA 5
Domingo 15/2 (17:00)
Gimnasia-Estudiantes

FECHA 6
Viernes 20/2 (18:00)
Estudiantes-Sarmiento

FECHA 7
Miércoles 25/2 (19:30)
Newells- Estudiantes

FECHA 8
Lunes 2/3 (19:15)
Estudiantes-Vélez

FECHA 9
Viernes 6/3 (17:00)
Platense- Estudiantes

FECHA 10
Viernes 13/3 (20:00)
Estudiantes-Lanús

FECHA 11
Martes 17/3 (21:15)
Gimnasia (Mza)-Estudiantes

FECHA 12
Lunes 23/3 (19:00)
Estudiantes-CentralCórdoba

LEA TAMBIÉN

Fernando Muslera: “Jugar la Copa fue muy emocionante, un sueño”

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. La Plata: impactante choque en 19 y 32 en medio de una persecución

Estudiantes y Gimnasia con días confirmados para las primeras 12 fechas: cuándo es el clásico platense

Llega la primera ciclogénesis del año al país: ¿impactarán con lluvias en La Plata?

En Gimnasia, las urgencias del mercado apuntan a cerrar al 9: quiénes están en carpeta

VIDEO.- La Plata: forcejeó cuerpo a cuerpo con dos motochorros armados para evitar el robo de su moto en 66 y 30

Las vacaciones de Lali Espósito: microbikinis, amistades y mucho amor

¿Vuelve Eros Mancuso?: Estudiantes cerca de cerrar su vuelta
+ Leidas

VIDEO. Maduro: “Soy inocente”; “Sigo siendo presidente de mi país”

En la Ciudad, durante 2025 hubo más muertes que nacimientos

El Gobierno de Trump pone la lupa en el “Chiqui” Tapia y la AFA

Gimnasia está detrás de la máscara del Zorro

Se achica el plantel y varios buscan salir

La justicia federal pidió que Nicolás Maduro sea extraditado a la Argentina

Por qué las parejas chinas evitan tener hijos pese a la campaña para impulsar la natalidad

Cuánto sale subirse a la bici: valores de nuevas, service y armado
Últimas noticias de Deportes

Gimnasia está detrás de la máscara del Zorro

Se achica el plantel y varios buscan salir

¿Se va Pintado y lo reemplaza Weigandt?

Sin grandes cambios en las juveniles triperas
La Ciudad
En la Ciudad, durante 2025 hubo más muertes que nacimientos
Cuánto sale subirse a la bici: valores de nuevas, service y armado
Múltiples reclamos de usuarios por la falta crónica de agua y cortes de luz
¡A estar atentos al calendario escolar de 2026!
VIDEO. Regalos de Reyes, 33% más caros que el año pasado
Policiales
Pedido clave: buscan revelar los secretos mejor guardados del Senado provincial
Balas, horror y muerte en el asentamiento “El 18”
Le pegaron tres tiros a un hombre en Ensenada y está fuera de peligro
Solicitud de encierro para un menor no punible
VIDEO. Susto por un incendio en la Jefatura Penitenciaria
Espectáculos
Timothée Chalamet: un paso más cerca del Oscar
Daño colateral: Leonardo DiCaprio, “preso” en el Caribe por la caída de Maduro
Roly Serrano, de novio: ¿Quién es la joven de 26 años que lo conquistó?
“Cuentos bajo la luz de la Luna”: un clásico del verano que vuelve a comenzar
“Ella dejó al marido”: el escandaloso romance de Ciro Martínez con su bajista
Política y Economía
La justicia federal pidió que Nicolás Maduro sea extraditado a la Argentina
El Central cortó la racha y compró dólares, a días de un pago clave
Por el apoyo recibido, Milei cede una minera a Catamarca
Confirman la creación de un nuevo régimen de subsidios para los micros
La oposición busca frenar el DNU que le da más poder a los espías de la SIDE

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla