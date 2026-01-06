Las primeras 12 fechas ya tienen día y horario

El Clásico entre Gimnasia y Estudiantes se jugará el 15 de febrero

La agenda de la Liga Profesional para las doce primeras fechas del Torneo Apertura ya tiene confirmación, por lo cual, Estudiantes y Gimnasia conocen que días debutarán en el certamen. Además, se conoce el día y horario de cuando se disputará el clásico platense.

Estudiantes tendrá su presentación el viernes 23 de enero a las 20.00 en Avellaneda ante Independiente. Mientras que un día después, en el Bosque, Gimnasia recibirá a Racing a las 19.30. Para que socios e hinchas vayan agendando, la continuidad del torneo marca que por la segunda fecha -que se disputará entre semana- el equipo dirigido por Fernando Zaniratto visitará a River en el Monumental el miércoles 28 desde las 20.00. En tanto que el mismo día pero desde las 22.15, los de Eduardo Domínguez jugarán ante Boca en UNO.

El clásico, el día más esperado por los platense se jugará el domingo 15 de febrero desde las 17.00 en el Juan Carmelo Zerrillo, partido correspondiente a la quinta jornada del campeonato.

Al jugarse el Mundial y tener una Primera División con 30 equipos el calendario contempla partidos casi todas las semanas con fecha entre martes y jueves, además de la Copa Argentina que en el caso de Estudiantes la tendrá en el inicio. Por eso siempre se dice que es imposible tener un torneo con tantos equipos.

GIMNASIA

FECHA 1

Sábado 24/1 (19.30)

Gimnasia – Racing

FECHA 2

Miércoles 28/1 (20.00)

River – Gimnasia

FECHA 3

Lunes 2/2 (17.30)

Gimnasia – Aldosivi

FECHA 4

Lunes 9/2 (17.00)

Barracas Central – Gimnasia

FECHA 5

Domingo 15/2 (17.00)

Gimnasia – Estudiantes

FECHA 6

Viernes 20/2 (22.15)

Gimnasia (Mza.) – Gimnasia

FECHA 7

Miércoles 25/2 (17.00)

Gimnasia – Rosario Central

FECHA 8

Domingo 1/3 (21.30)

Tigre – Gimnasia

FECHA 9

Domingo 8/3 (17.00)

Gimnasia – Argentinos

FECHA 10

Miércoles 11/3 (17.30)

Banfield – Gimnasia

FECHA 11

Domingo 15/3 (15.15)

Gimnasia – Independiente Rivadavia Mza.

FECHA 12

Viernes 20/3 (21.00)

Atlético Tucumán – Gimnasia

ESTUDIANTES

FECHA 1

Viernes 23/1 (20.00)

Independiente-Estudiantes

FECHA 2

Miércoles 28/1 (22.15)

Estudiantes-Boca

FECHA 3

Lunes 2/2 (17:30)

Def. Justicia-Estudiantes

FECHA 4

Lunes 9/2 (19:15)

Estudiantes-Riestra

FECHA 5

Domingo 15/2 (17:00)

Gimnasia-Estudiantes

FECHA 6

Viernes 20/2 (18:00)

Estudiantes-Sarmiento

FECHA 7

Miércoles 25/2 (19:30)

Newells- Estudiantes

FECHA 8

Lunes 2/3 (19:15)

Estudiantes-Vélez

FECHA 9

Viernes 6/3 (17:00)

Platense- Estudiantes

FECHA 10

Viernes 13/3 (20:00)

Estudiantes-Lanús

FECHA 11

Martes 17/3 (21:15)

Gimnasia (Mza)-Estudiantes

FECHA 12

Lunes 23/3 (19:00)

Estudiantes-CentralCórdoba