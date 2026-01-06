Las primeras 12 fechas ya tienen día y horario

Cuánto sale subirse a la bici: valores de nuevas, service y armado
La agenda de la Liga Profesional para las doce primeras fechas del Torneo Apertura ya tiene confirmación, por lo cual, Estudiantes y Gimnasia conocen que días debutarán en el certamen. Además, se conoce el día y horario de cuando se disputará el clásico platense.
Estudiantes tendrá su presentación el viernes 23 de enero a las 20.00 en Avellaneda ante Independiente. Mientras que un día después, en el Bosque, Gimnasia recibirá a Racing a las 19.30. Para que socios e hinchas vayan agendando, la continuidad del torneo marca que por la segunda fecha -que se disputará entre semana- el equipo dirigido por Fernando Zaniratto visitará a River en el Monumental el miércoles 28 desde las 20.00. En tanto que el mismo día pero desde las 22.15, los de Eduardo Domínguez jugarán ante Boca en UNO.
El clásico, el día más esperado por los platense se jugará el domingo 15 de febrero desde las 17.00 en el Juan Carmelo Zerrillo, partido correspondiente a la quinta jornada del campeonato.
Al jugarse el Mundial y tener una Primera División con 30 equipos el calendario contempla partidos casi todas las semanas con fecha entre martes y jueves, además de la Copa Argentina que en el caso de Estudiantes la tendrá en el inicio. Por eso siempre se dice que es imposible tener un torneo con tantos equipos.
FECHA 1
Sábado 24/1 (19.30)
Gimnasia – Racing
FECHA 2
Miércoles 28/1 (20.00)
River – Gimnasia
FECHA 3
Lunes 2/2 (17.30)
Gimnasia – Aldosivi
FECHA 4
Lunes 9/2 (17.00)
Barracas Central – Gimnasia
FECHA 5
Domingo 15/2 (17.00)
Gimnasia – Estudiantes
FECHA 6
Viernes 20/2 (22.15)
Gimnasia (Mza.) – Gimnasia
FECHA 7
Miércoles 25/2 (17.00)
Gimnasia – Rosario Central
FECHA 8
Domingo 1/3 (21.30)
Tigre – Gimnasia
FECHA 9
Domingo 8/3 (17.00)
Gimnasia – Argentinos
FECHA 10
Miércoles 11/3 (17.30)
Banfield – Gimnasia
FECHA 11
Domingo 15/3 (15.15)
Gimnasia – Independiente Rivadavia Mza.
FECHA 12
Viernes 20/3 (21.00)
Atlético Tucumán – Gimnasia
FECHA 1
Viernes 23/1 (20.00)
Independiente-Estudiantes
FECHA 2
Miércoles 28/1 (22.15)
Estudiantes-Boca
FECHA 3
Lunes 2/2 (17:30)
Def. Justicia-Estudiantes
FECHA 4
Lunes 9/2 (19:15)
Estudiantes-Riestra
FECHA 5
Domingo 15/2 (17:00)
Gimnasia-Estudiantes
FECHA 6
Viernes 20/2 (18:00)
Estudiantes-Sarmiento
FECHA 7
Miércoles 25/2 (19:30)
Newells- Estudiantes
FECHA 8
Lunes 2/3 (19:15)
Estudiantes-Vélez
FECHA 9
Viernes 6/3 (17:00)
Platense- Estudiantes
FECHA 10
Viernes 13/3 (20:00)
Estudiantes-Lanús
FECHA 11
Martes 17/3 (21:15)
Gimnasia (Mza)-Estudiantes
FECHA 12
Lunes 23/3 (19:00)
Estudiantes-CentralCórdoba
