Fernando Muslera: “Jugar la Copa fue muy emocionante, un sueño”

En un diálogo distendido con la prensa televisiva, Fernando Muslera, arquero de Estudiantes y pieza clave en el bicampeonato del club obtenido en diciembre del año pasado, se refirió a su llegada a la institución, al regreso a la Copa Libertadores y a la doble coronación en el ámbito vernáculo.

Al hablar sobre sus primeros días en City Bell, comentó: “Me encontré con un plantel en formación. Querían reforzar un poco la parte de la experiencia, a pesar de tener las presencias del Ruso y José (Sosa)”. Al momento de mencionar al Príncipe, se detuvo especialmente: “Fue la persona con la que más me comuniqué previamente porque nos conocíamos de Turquía, y sin dudas fue quien más me ayudó a tomar la decisión de venir a Estudiantes y adaptarme lo más rápido posible”.

Por otro lado, se refirió a sus sensaciones y a cómo vivió la final del Torneo Clausura ante Racing, especialmente tras el gol de Guido Carrillo en los minutos finales: “Después de ese gol, la sensación de que teníamos una chance más se acrecentó. Saber que los jugadores que habían ingresado fueron los que marcaron la diferencia ayudó mucho para el tiempo suplementario y los penales”. En la misma línea, agregó: “Fue muy importante empatar en ese momento, sobre todo por cómo se venía dando el partido, con muy pocas situaciones de gol para ambos equipos”.

A la hora de la definición desde los doce pasos, el arquero explicó: “Los penales son otro partido, no tienen nada que ver con los 120 minutos previos. Se dio como Estudiantes sabe jugar estas instancias, con mística. Estoy contento por ser mi primer título en el club y por darle una nueva estrella”. Además, confesó el recurso que utilizó durante la tanda: “Me llevé un machete que en los primeros dos no me sirvió, pero después se fue acercando bastante. En el penal de Martirena no había estadísticas porque no había pateado mucho, ahí decidí ir con la intuición”.

En otro tramo de la charla, Muslera describió su emoción por volver a disputar el máximo certamen continental: “Después de tanto tiempo, volver a jugar una Copa Libertadores fue muy emocionante, sobre todo arrancando ante Cerro Porteño como visitante. Es un torneo que había disputado con Nacional en 2006 y fueron pocos partidos. Por eso tenía muchas ganas de volver a jugarlo”. Sobre el rendimiento del equipo, agregó: “Estuvimos a la altura. Pasar primeros de grupo y competir de la manera en que se compitió, en mi opinión, fue una buena Copa. Ahora ya pensamos en lo que viene”.

Por último, se refirió a la percepción de los hinchas sobre la campaña realizada: “Noté que la gente quizás no quedó conforme del todo, pero sí satisfecha por la entrega del equipo y por la forma en que se manejó la serie de vuelta”.