Deportes |EL APUNTADO PARA CUBRIR LOS LATERALES

Mancuso pica en punta para reforzar la banda

Con la salida de Román Gómez consumada y el futuro de Meza en veremos, el Pincha posa los ojos en el jugador de Fortaleza

Mancuso pica en punta para reforzar la banda

Estudiantes sigue de cerca a Eros Mancuso para sumarlo al plantel / X

6 de Enero de 2026 | 01:56
Ante la inminente partida de Román Gómez hacia Bahía, Estudiantes se encuentra en la búsqueda de un reemplazante para el lateral derecho, y el nombre que pica en punta es el de un viejo conocido y campeón en ese sector, Eros Mancuso.

Pese al escándalo extradeportivo que protagonizó a fin de año, tras un altercado en los festejos que no terminaron de la mejor manera, el futbolista venía analizando la posibilidad de cambiar de aires, por el descenso de Fortaleza a la segunda categoría del fútbol de Brasil.

En este sentido, el surgido en Boca busca tranquilidad para continuar su carrera y un entorno más estable desde lo deportivo y personal. Si bien su contrato con el conjunto de la capital de Ceará se extiende hasta mediados de 2028, su futuro inmediato es una incógnita, más aún teniendo en cuenta que la dirigencia brasileña evalúa una reestructuración del plantel tras perder la categoría.

Frente a esta realidad, en City Bell posaron los ojos en Mancuso pensando no solo en reforzar el plantel, sino puntualmente el sector defensivo derecho, que quedará vacante con la salida del juvenil Gómez. A esto se le suma que desde la Secretaría Técnica no hay certezas sobre la continuidad de Eric Meza, otro de los jugadores que puede abandonar el club en este mercado.

Pero hay un punto más que despierta el interés del cuerpo técnico que encabeza Eduardo Domínguez: la polifuncionalidad del lateral. Mancuso puede desempeñarse tanto por la banda derecha como por la izquierda, una característica clave teniendo en cuenta que Santiago Arzamendia se encuentra lesionado y estará fuera de las canchas por un tiempo prolongado.

Con este panorama, la dirigencia de Estudiantes ya se prepara para iniciar las negociaciones por el marcador de punta. Saben que no será una operación sencilla, aunque cuentan con algunos factores a favor para sentarse a dialogar.

Fortaleza, que afrontará la próxima temporada en la Serie B tras finalizar decimoctavo en el último Brasileirao, analiza desprenderse de varios futbolistas para reducir costos. A eso se suma la reciente denuncia que recibió el jugador por parte de un vecino, situación que generó malestar en la cúpula dirigencial del Tricolor.

 

Eros Mancuso tiene contrato con Fortaleza hasta mediados de 2028

 

Cabe recordar que Eros Mancuso arribó al fútbol brasileño en agosto de 2024, cuando el León de Pici adquirió gran parte de su pase por una cifra superior al millón y medio de dólares. Desde su llegada, el lateral disputó 50 partidos oficiales, convirtió 2 goles y aportó 6 asistencias, siendo una pieza habitual dentro del equipo.

A días del regreso a las prácticas en City Bell, Estudiantes acelera gestiones con la intención de cerrar la llegada del nacido en Haedo antes de que el primer equipo comience con la competencia oficial y así cubrir un puesto sensible en la estructura defensiva.

Mancuso pica en punta para reforzar la banda
