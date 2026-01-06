La Reserva de Estudiantes dio inicio a la pretemporada en el Country Club

Cuánto sale subirse a la bici: valores de nuevas, service y armado
La Reserva de Estudiantes, comandada técnicamente por Jonathan Schunke dio inicio a la pretemporada en el Country Club de City Bell, en donde comenzó con los preparativos para el debut en el Torneo Apertura Proyección.
Tras un mal cierre de año, la cantera pincharrata dio el puntapié inicial para retornar a las prácticas en el predio Mariano Mangano, lugar donde en primera instancia se realizaron pasadas al costado de la cancha. Luego, los trabajos continuaron con ejercicios físicos y con un ensayo de fútbol en espacio reducido. Además, en este primer entrenamiento del año, el DT contó con la presencia de caras nuevas.
Por otro lado, a falta de confirmación del calendario de la divisional Reserva por parte de la Liga Profesional, los conducidos por el Vikingo debutarán ante Independiente de Avellaneda.
Cabe recordar que el Pincha integra nuevamente la Zona A del Torneo Apertura Proyección, donde otra vez comparte el grupo con Boca, vigente campeón de la categoría.
Porcel, Spaltro, Dallaglio, Desábato, Mesina, Caggiano, Fernández, Georgieff, Molinari, Santechia, Acosta, Galarza, Traina, Maleani, T. González, R. González, Naser, Serrano, Basualdo, Ipoutcha, Suárez, Spaletta, Bazán, Crego y Sagües Barreiro.
