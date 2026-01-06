Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |BARRY POLLACK

El abogado de Maduro defendió a Assange

6 de Enero de 2026 | 02:39
Edición impresa

El presidente venezolano Nicolás Maduro, quien se declaró inocente de los cargos de narcoterrorismo en un tribunal federal de Nueva York, es representado por Barry Pollack, un abogado de alto perfil conocido internacionalmente por haber sido parte de la defensa de Julian Assange en el caso Wikileaks.

Pollack se presentó como defensor en la audiencia inicial celebrada en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde se tramita la causa impulsada por el Gobierno de Estados Unidos contra Maduro. El proceso judicial se desarrolla bajo una fuerte expectativa mediática, luego de que el mandatario venezolano fuera capturado en una operación nocturna en Caracas y trasladado posteriormente a territorio estadounidense.

Durante esa primera comparecencia, el abogado informó que, “por el momento”, no solicitará la libertad bajo fianza de su cliente. Sin embargo, cuestionó la “legalidad de la abducción militar” de Maduro y sostuvo que se trata del “jefe de un Estado soberano”, por lo que —según argumentó— goza de privilegios derivados de su investidura, de acuerdo con lo consignado por la cadena PBS.

TRAYECTORIA Y ANTECEDENTES

De acuerdo con la información publicada en el sitio web de su estudio jurídico, Harris St. Laurent & Wechsler, Pollack cuenta con más de 30 años de experiencia en el ejercicio del derecho penal. Entre los casos más destacados de su carrera figura el acuerdo de culpabilidad alcanzado por Assange, acusado de espionaje por la publicación de información clasificada a través de Wikileaks, que derivó finalmente en su liberación.

Además, el abogado participó en la defensa de un ex ejecutivo del conglomerado energético Enron, quien fue exonerado tras el escándalo de fraude que sacudió a la compañía, y de Martin Tankleff, un hombre que había sido condenado erróneamente por el asesinato de sus padres cuando tenía 17 años y luego fue absuelto.

Pollack fue presidente de la Asociación Nacional de Abogados Defensores Penales de Estados Unidos.

Por su parte, Cilia Flores, esposa de Maduro y también imputada por presunta colaboración en los delitos investigados, cuenta con una defensa distinta. Su abogado es Mark Donnelly, cofundador del estudio Parker Sanchez & Donnelly.

LEA TAMBIÉN

VIDEO. Maduro: “Soy inocente” y “sigo siendo presidente de mi país”

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. La Plata: impactante choque en 19 y 32 en medio de una persecución

Estudiantes y Gimnasia con días confirmados para las primeras 12 fechas: cuándo es el clásico platense

Llega la primera ciclogénesis del año al país: ¿impactarán con lluvias en La Plata?

En Gimnasia, las urgencias del mercado apuntan a cerrar al 9: quiénes están en carpeta

VIDEO.- La Plata: forcejeó cuerpo a cuerpo con dos motochorros armados para evitar el robo de su moto en 66 y 30

Las vacaciones de Lali Espósito: microbikinis, amistades y mucho amor

¿Vuelve Eros Mancuso?: Estudiantes cerca de cerrar su vuelta
+ Leidas

VIDEO. Maduro: “Soy inocente” y “sigo siendo presidente de mi país”

En La Plata, durante 2025 hubo más muertes que nacimientos

El Gobierno de Trump pone la lupa en el “Chiqui” Tapia y la AFA

Advierten por la llegada de la primera ciclogénesis a La Plata: para cuándo se espera

Gimnasia está detrás de la máscara del Zorro

Se achica el plantel y varios buscan salir

Estatales y docentes aguardan el llamado a las paritarias salariales: la paciencia se agota y ya hablan de paros

Mancuso pica en punta para reforzar la banda
Últimas noticias de El Mundo

VIDEO. Maduro: “Soy inocente” y “sigo siendo presidente de mi país”

“Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes, rehenes de EE UU”

Las petroleras impulsan al alza a Wall Street

Suiza congeló los activos de Maduro y su esposa por un período de 4 años
Información General
La Frontera sin freno: cuatriciclos en la mira de Pinamar
Un desborde cloacal obligó a cortar la Ruta 11
Los Glaciares en llamas y un verano crítico en todo el país
Algo huele mal rumbo a la Costa: colapsó un caño cloacal e inundó la ruta 11, que quedó cortada
¿Mar del Plata sufre de "turismofobia"?: la investigación de alumnos de la UNLP y su mapa interactivo de la Costa Atlántica
Deportes
Gimnasia está detrás de la máscara del Zorro
Se achica el plantel y varios buscan salir
¿Se va Pintado y lo reemplaza Weigandt?
Sin grandes cambios en las juveniles triperas
Fernando Muslera: “Jugar la Copa fue muy emocionante, un sueño”
Policiales
Pedido clave: buscan revelar los secretos mejor guardados del Senado provincial
Balas, horror y muerte en el asentamiento “El 18”
Le pegaron tres tiros a un hombre en Ensenada y está fuera de peligro
Solicitud de encierro para un menor no punible
VIDEO. Susto por un incendio en la Jefatura Penitenciaria

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla