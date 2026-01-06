El abogado de Maduro defendió a Assange

El presidente venezolano Nicolás Maduro, quien se declaró inocente de los cargos de narcoterrorismo en un tribunal federal de Nueva York, es representado por Barry Pollack, un abogado de alto perfil conocido internacionalmente por haber sido parte de la defensa de Julian Assange en el caso Wikileaks.

Pollack se presentó como defensor en la audiencia inicial celebrada en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde se tramita la causa impulsada por el Gobierno de Estados Unidos contra Maduro. El proceso judicial se desarrolla bajo una fuerte expectativa mediática, luego de que el mandatario venezolano fuera capturado en una operación nocturna en Caracas y trasladado posteriormente a territorio estadounidense.

Durante esa primera comparecencia, el abogado informó que, “por el momento”, no solicitará la libertad bajo fianza de su cliente. Sin embargo, cuestionó la “legalidad de la abducción militar” de Maduro y sostuvo que se trata del “jefe de un Estado soberano”, por lo que —según argumentó— goza de privilegios derivados de su investidura, de acuerdo con lo consignado por la cadena PBS.

TRAYECTORIA Y ANTECEDENTES

De acuerdo con la información publicada en el sitio web de su estudio jurídico, Harris St. Laurent & Wechsler, Pollack cuenta con más de 30 años de experiencia en el ejercicio del derecho penal. Entre los casos más destacados de su carrera figura el acuerdo de culpabilidad alcanzado por Assange, acusado de espionaje por la publicación de información clasificada a través de Wikileaks, que derivó finalmente en su liberación.

Además, el abogado participó en la defensa de un ex ejecutivo del conglomerado energético Enron, quien fue exonerado tras el escándalo de fraude que sacudió a la compañía, y de Martin Tankleff, un hombre que había sido condenado erróneamente por el asesinato de sus padres cuando tenía 17 años y luego fue absuelto.

Pollack fue presidente de la Asociación Nacional de Abogados Defensores Penales de Estados Unidos.

Por su parte, Cilia Flores, esposa de Maduro y también imputada por presunta colaboración en los delitos investigados, cuenta con una defensa distinta. Su abogado es Mark Donnelly, cofundador del estudio Parker Sanchez & Donnelly.