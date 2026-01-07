Enzo Pérez jugará la Libertadores con Argentinos

Enzo Pérez acordó su llegada a Argentinos Juniors, equipo que jugará el repechaje para disputar la Copa Libertadores. A sus 39 años y luego de quedar libre de River, el volante seguirá jugando al fútbol por lo menos por un año más.

El mediocampista fue pedido específicamente por el entrenador del Bicho, Nicolás Diez, quien decidió sumarle experiencia el mediocampo.

Cabe destacar que Argentinos disputará la fase 2 del repechaje, donde enfrentará a Barcelona de Guayaquil. En caso de avanzar, se aseguraría como mínimo, una hipotética participación en la Sudamericana siempre, en caso de no poder acceder a la fase de grupos.

Más allá que Enzo Pérez estuvo en el radar de Nacional, finalmente decidió seguir jugando en el país y terminó arreglando su llegada a Argentinos, para convertirse en su segundo refuerzo hasta el momento.

Anteriormente, Argentinos sumó a préstamo a Gino Infantino y está cerca de concretar la llegada del arquero chileno, Brayan Cortés, quien hace un tiempo estuvo en el radar de Estudiantes.