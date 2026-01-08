Un banco chino prestó plata para que el Gobierno cancele deuda

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró un crédito por US$3.000 millones con seis bancos internacionales que se aplicarán al pago del vencimiento por US$4.250 millones que opera este viernes 9 de enero.

Entre los seis bancos internacionales que le prestaron a la Argentina U$S3.000 millones para ayudar a cubrir el vencimiento de deuda del viernes, figura el Bank of China, según publicó la agencia Bloomberg. La entidad se sumó luego de que el gobierno de Estados Unidos, enfrentado al gigante asiático, concediera al país un swap de U$S20.000 millones antes de las elecciones de octubre.

La operación denominada REPO (Repurchase Agreement) utilizando la tenencia de títulos BONARES 2035 y 2038 en poder de la autoridad monetaria.

La transacción se realizó por el monto total licitado de U$S3.000 millones, a un plazo de 372 días, según un comunicado del Banco Central.

El Banco Central firmó el REPO (préstamo garantizado) a una tasa del 7,4%. Según personas familiarizadas con la operación, dice la agencia de noticias, entre las entidades están el Banco Santander, el BBVA y el Deutsche Bank que aportaron alrededor de U$S680 millones cada uno.

El estadounidense Goldman Sachs contribuyó con U$S510 millones: JP Morgan con U$S340 millones y el Bank of China Ltd. con cerca de U$S100 millones.

El Gobierno buscaba reunir los dólares suficientes para afrontar un pago de U$S4.300 millones con vencimiento el viernes. Como garantía, el Gobierno entregó a los bancos bonos locales nominados en dólares con vencimiento en 2035 y 2038, conocidos como Bonares.

Se aplicó un descuento del 40% sobre esos bonos, lo que implicó que Argentina debiera entregar títulos por unos U$S5.000 millones para acceder a U$S3.000 millones en efectivo, según las fuentes.

El dólar oficial cerró en $1.435 para la compra y $1.485 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $5 respecto del cierre del martes.

La divisa estadounidense operó estable durante la rueda de mitad de semana. La moneda se mantuvo en el rango de los $1.490. Sobre el final cedió y cayó $5. Con respecto al mercado informal, el dólar blue opera 5 pesos por debajo del precio con el que cerró el martes.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.480 y $1.490 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.495.

El dólar blue cotizó en $1.495 para la compra y $1.515 para la venta, con una baja de 0,33% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicó en $1.460, cayó 0,5% y quedó a 75 pesos del techo cambiario (actualmente en $1.535,13).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP cayó 0,11% hasta $1.496,2, mientras el CCL (Contado Con Liquidación) hizo lo mismo hasta los $1.530,5 (-0,25%). Este último es el único tipo de cambio que se encuentra por encima de los $1.500.

CAÍDA

El S&P Merval en dólares cayó fuerte y anotó su mayor caída en un mes medio, al tiempo que los bonos soberanos en dólares registraron bajas de hasta 0,6% pese al anuncio del acuerdo de financiamiento vía REPO con bancos internacionales. En ese marco, el riesgo país se ubicó en torno a los 575 puntos básicos.

Los bonos Globales cayeron en su totalidad, liderados por el Global 2038 (-0,6%). Por su parte, los Bonares cerraron mixtos, con una suba extraordinaria del Bonar 2029N, que avanzó 0,5%; mientras que el Bonar 2035 cedió 0,6%.

En Nueva York, los ADRs perdieron hasta 6,4% liderados por Edenor; seguido de YPF (-4,6%) y Pampa Energía (-3,6%). A contramano, Ternium trepó 3,1% y Banco Macro lo hizo un 2,1%.

Por su parte, el S&P Merval se hundió 3,2% en pesos hasta los 3.013.957,34 puntos, al tiempo que su contraparte en dólares lo hace 2,7% a 1.966,72 puntos, su mayor pérdida desde el 21 de noviembre. A nivel general, los papeles cerraron con bajas de hasta 5,8% encabezados por YPF; Edenor (-5,5%) y Sociedad Comercial del Plata (-5,4%).