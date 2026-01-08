Un amigo americano: y un socio comercial chino

Todo por el petróleo: EE UU administrará el crudo venezolano “indefinidamente”
Todo por el petróleo: EE UU administrará el crudo venezolano “indefinidamente”
Trabajo exprés: el Pincha volvió y tendrá solo 10 entrenamientos
El relato de una “traición”: un empresario despojado de US$ 250 mil
Barrios casi aislados: la escasa frecuencia de los micros, un drama
Ser turista en La Plata: joyas ignoradas por propios y ajenos
Un banco chino prestó plata para que el Gobierno cancele deuda
VIDEO. Hazaña en aguas abiertas: un berissense cruzó a nado el Río de la Plata
En pleno escándalo, disolvieron tres empresas fantasma ligadas a la AFA
Nombres en danza, otra reunión y contactos por la conducción del PJ
El agro va a una cosecha récord, pero igual entrarán menos dólares
Nación avanzaría con la privatización de cinco hospitales en la Provincia
Revés para Cristina: le patearon para adelante el pedido de tener más visitas
El Gobierno vuelve a la carga contra intendentes y amenaza con denuncias
Ringuelet, un barrio en alerta que pide a gritos más seguridad
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Presidente distinguió entre “una alianza geopolítica y otra comercial”, en relación a EE UU y al gigante asiático, respectivamente. E hizo notar que no quiere cerrar puertas
El presidente Javier Milei defendió ayer su alianza estratégica con Estados Unidos, pero aclaró que esto no implica una ruptura de relaciones con China.
Durante una entrevista televisiva, el primer mandatario dijo que “siempre hablé de alianza geopolítica, porque una cosa es la geopolítica y después está la cuestión comercial”. Tras lo cual afirmó: “Yo no voy a romper lazos comerciales con China”.
El presidente consideró que esto no significaba poner en peligro su relación con su par norteamericano. Por esto, a modo de fundamentar su postura, indicó: “De hecho, Estados Unidos tiene lazos comerciales con China. Es decir, eso no quiere decir que yo no esté profundamente alineado geopolíticamente con Estados Unidos”.
“Trump está rediseñando el orden mundial. Y se dejó de pensar en términos de globalización, para pensarse en términos de geopolítica”, definió el mandatario al afirmar que “parte de la discusión de la geopolítica es terminar con el socialismo asesino. Llámese Venezuela, Cuba, Nicaragua y otro que va a ser superado en las elecciones, sin lugar a dudas”.
Desde su punto de vista, su par estadounidense habría movido las fichas para provocar un “reordenamiento”, y señaló que “hay algunos jugadores que están mejor posicionados que otros”. Además, recordó: “Nosotros hemos tomado una postura clara desde antes de ser electos, fue parte de nuestra plataforma electoral. Y quiero resaltar esto, siempre hablé de alianza geopolítica”.
Milei volvió a defender en la entrevista, el operativo de las fuerzas armadas de Estados Unidos en Venezuela. “Es un narcoestado terrorista, que exportó, el terrorismo. Hoy, las facetas del terrorismo tienen distintas variantes. Y donde ha financiado a políticos, ha financiado a periodistas, medios de comunicación, empresarios”, desarrolló.
LE PUEDE INTERESAR
Un banco chino prestó plata para que el Gobierno cancele deuda
LE PUEDE INTERESAR
En pleno escándalo, disolvieron tres empresas fantasma ligadas a la AFA
Y recordó la vinculación que el régimen tenía con Irán, Hezbollah y el apoyo logístico que brindó al grupo Hamás. Incluso, mencionó el rol clave en inteligencia que representaban para Cuba, tras apuntar que, de las 40 personas que murieron en el bombardeo, 32 eran militares cubanos.
Sobre las acusaciones sobre el presunto interés que tendría la administración estadounidense en las reservas de petróleo que posee Venezuela, Milei criticó la postura al manifestar que “todos estos que están tan preocupados y todo por el petróleo de Venezuela, no dijeron nada cuando se lo llevaba, por ejemplo, Cuba”.
Al respecto Milei citó una frase pronunciada por la actriz venezolana Catherine Fulop, al calificar como “una genialidad” su afirmación: “No me importa el petróleo, me importa que me devuelvan la libertad”. Así, destacó la centralidad de los derechos civiles por encima de la discusión sobre el control de los hidrocarburos venezolanos.
El presidente sostuvo que la intervención estadounidense “implica cortar el hecho de que usaban la logística de PDVSA para el narcotráfico”. Según su análisis, la presión ejercida por Estados Unidos sobre el régimen de Maduro respondió sobre todo a la problemática del tráfico de drogas y no solo a motivos energéticos.
El Presidente recriminó que una parte de la izquierda carece de “honestidad intelectual” y apelaría a argumentos falaces debido a que, según su visión, “han sido derrotados” en el debate de ideas, derivando en la utilización de recursos retóricos destinados a demonizar posiciones contrarias
Y dijo no debe ignorarse la gravedad de las violaciones a los derechos humanos, la tortura y la represión en lugares como el Helicoide, un ex centro comercial devenido en una de las cárceles más crueles del gobierno chavista. Y recordó la detención del gendarme argentino Nahuel Gallo, por espionaje.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí