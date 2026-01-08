Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Cartonazo ahora se juega por $4.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía |“NO VOY A ROMPER LAZOS COMERCIALES CON CHINA”, ASEGURÓ MILEI

Un amigo americano: y un socio comercial chino

El Presidente distinguió entre “una alianza geopolítica y otra comercial”, en relación a EE UU y al gigante asiático, respectivamente. E hizo notar que no quiere cerrar puertas

Un amigo americano: y un socio comercial chino

Javier Milei y Donald Trump durante la visita a la casa blanca / NA

8 de Enero de 2026 | 03:57
Edición impresa

El presidente Javier Milei defendió ayer su alianza estratégica con Estados Unidos, pero aclaró que esto no implica una ruptura de relaciones con China.

Durante una entrevista televisiva, el primer mandatario dijo que “siempre hablé de alianza geopolítica, porque una cosa es la geopolítica y después está la cuestión comercial”. Tras lo cual afirmó: “Yo no voy a romper lazos comerciales con China”.

El presidente consideró que esto no significaba poner en peligro su relación con su par norteamericano. Por esto, a modo de fundamentar su postura, indicó: “De hecho, Estados Unidos tiene lazos comerciales con China. Es decir, eso no quiere decir que yo no esté profundamente alineado geopolíticamente con Estados Unidos”.

“Trump está rediseñando el orden mundial. Y se dejó de pensar en términos de globalización, para pensarse en términos de geopolítica”, definió el mandatario al afirmar que “parte de la discusión de la geopolítica es terminar con el socialismo asesino. Llámese Venezuela, Cuba, Nicaragua y otro que va a ser superado en las elecciones, sin lugar a dudas”.

Desde su punto de vista, su par estadounidense habría movido las fichas para provocar un “reordenamiento”, y señaló que “hay algunos jugadores que están mejor posicionados que otros”. Además, recordó: “Nosotros hemos tomado una postura clara desde antes de ser electos, fue parte de nuestra plataforma electoral. Y quiero resaltar esto, siempre hablé de alianza geopolítica”.

“VENEZUELA ES UN NARCOESTADO”

Milei volvió a defender en la entrevista, el operativo de las fuerzas armadas de Estados Unidos en Venezuela. “Es un narcoestado terrorista, que exportó, el terrorismo. Hoy, las facetas del terrorismo tienen distintas variantes. Y donde ha financiado a políticos, ha financiado a periodistas, medios de comunicación, empresarios”, desarrolló.

Y recordó la vinculación que el régimen tenía con Irán, Hezbollah y el apoyo logístico que brindó al grupo Hamás. Incluso, mencionó el rol clave en inteligencia que representaban para Cuba, tras apuntar que, de las 40 personas que murieron en el bombardeo, 32 eran militares cubanos.

Sobre las acusaciones sobre el presunto interés que tendría la administración estadounidense en las reservas de petróleo que posee Venezuela, Milei criticó la postura al manifestar que “todos estos que están tan preocupados y todo por el petróleo de Venezuela, no dijeron nada cuando se lo llevaba, por ejemplo, Cuba”.

Al respecto Milei citó una frase pronunciada por la actriz venezolana Catherine Fulop, al calificar como “una genialidad” su afirmación: “No me importa el petróleo, me importa que me devuelvan la libertad”. Así, destacó la centralidad de los derechos civiles por encima de la discusión sobre el control de los hidrocarburos venezolanos.

El presidente sostuvo que la intervención estadounidense “implica cortar el hecho de que usaban la logística de PDVSA para el narcotráfico”. Según su análisis, la presión ejercida por Estados Unidos sobre el régimen de Maduro respondió sobre todo a la problemática del tráfico de drogas y no solo a motivos energéticos.

El Presidente recriminó que una parte de la izquierda carece de “honestidad intelectual” y apelaría a argumentos falaces debido a que, según su visión, “han sido derrotados” en el debate de ideas, derivando en la utilización de recursos retóricos destinados a demonizar posiciones contrarias

Y dijo no debe ignorarse la gravedad de las violaciones a los derechos humanos, la tortura y la represión en lugares como el Helicoide, un ex centro comercial devenido en una de las cárceles más crueles del gobierno chavista. Y recordó la detención del gendarme argentino Nahuel Gallo, por espionaje.

