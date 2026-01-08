Entró a robar, lo vieron, pero igual pudo darse a la fuga

Una pareja y su hija padecieron ayer una convulsionada madrugada en su casa de Villa Elvira, por culpa de un episodio de inseguridad.

Fuentes del caso hicieron saber que las víctimas dormían en su domicilio de 73 entre 3 y 4, cuando la propietaria se despertó sobresaltada, debido a un fuerte ruido. Se indicó que vio a un desconocido que abría la puerta de su dormitorio, con la intención de entrar, por lo que se bajó de la cama para evitarlo, mientras su pareja insultaba al intruso.

Uno de los voceros citó que el ladrón, con pistola de bajo calibre, al verse descubierto, “corrió para la cocina y al ver que la puerta que da a la cochera estaba abierta al igual que el portón, huyó en moto con una bicicleta Firebird rodado 29, una llave de ignición de un Renault Sandero, una cartera con 400 mil pesos, un DNI, un registro para conducir, tarjetas bancarias, anteojos y otros elementos”.