Abandonan a una beba en un tacho de basura

Todo por el petróleo: EE UU administrará el crudo venezolano “indefinidamente”
Todo por el petróleo: EE UU administrará el crudo venezolano “indefinidamente”
Trabajo exprés: el Pincha volvió y tendrá solo 10 entrenamientos
El relato de una “traición”: un empresario despojado de US$ 250 mil
Barrios casi aislados: la escasa frecuencia de los micros, un drama
Ser turista en La Plata: joyas ignoradas por propios y ajenos
Un banco chino prestó plata para que el Gobierno cancele deuda
VIDEO. Hazaña en aguas abiertas: un berissense cruzó a nado el Río de la Plata
En pleno escándalo, disolvieron tres empresas fantasma ligadas a la AFA
Nombres en danza, otra reunión y contactos por la conducción del PJ
El agro va a una cosecha récord, pero igual entrarán menos dólares
Nación avanzaría con la privatización de cinco hospitales en la Provincia
Revés para Cristina: le patearon para adelante el pedido de tener más visitas
El Gobierno vuelve a la carga contra intendentes y amenaza con denuncias
Ringuelet, un barrio en alerta que pide a gritos más seguridad
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un profundo impacto generó en la localidad bonaerense de San Martín el hallazgo de una beba recién nacida que había sido abandonada dentro de un cesto de basura y que fue rescatada a tiempo gracias a la intervención policial. La recién nacida, a quien el personal de salud llamó Verónica, se encuentra internada y bajo cuidados médicos, mientras la Justicia investiga las circunstancias que rodearon el hecho.
El episodio ocurrió cuando un llamado alertó a la Policía sobre la presencia de un bebé en la vía pública, en la calle Riobamba, entre Pueyrredón y Rivadavia. Al llegar al lugar, efectivos de la Estación de Policía Departamental de San Martín constataron que se trataba de una beba recién nacida, desnuda y en una situación extrema de vulnerabilidad, por lo que se dispuso de inmediato su traslado de urgencia al Hospital Municipal Dr. Diego Thompson.
La niña fue ingresada al área de Terapia Intensiva de Neonatología, donde recibió atención médica especializada. Según informaron los profesionales de la salud, se trata de una beba prematura, con una edad gestacional estimada en 36 semanas y un peso de 1.890 gramos. A pesar de las condiciones en las que fue hallada, los médicos indicaron que se encuentra clínicamente estable y bajo monitoreo permanente.
De acuerdo a la evaluación médica, el nacimiento habría ocurrido pocas horas antes del hallazgo, alrededor de las cinco de la mañana, y se presume que se trató de un parto natural realizado fuera de un ámbito hospitalario. El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 del Departamento Judicial San Martín.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí