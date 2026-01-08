Abandonan a una beba en un tacho de basura

Un profundo impacto generó en la localidad bonaerense de San Martín el hallazgo de una beba recién nacida que había sido abandonada dentro de un cesto de basura y que fue rescatada a tiempo gracias a la intervención policial. La recién nacida, a quien el personal de salud llamó Verónica, se encuentra internada y bajo cuidados médicos, mientras la Justicia investiga las circunstancias que rodearon el hecho.

El episodio ocurrió cuando un llamado alertó a la Policía sobre la presencia de un bebé en la vía pública, en la calle Riobamba, entre Pueyrredón y Rivadavia. Al llegar al lugar, efectivos de la Estación de Policía Departamental de San Martín constataron que se trataba de una beba recién nacida, desnuda y en una situación extrema de vulnerabilidad, por lo que se dispuso de inmediato su traslado de urgencia al Hospital Municipal Dr. Diego Thompson.

La niña fue ingresada al área de Terapia Intensiva de Neonatología, donde recibió atención médica especializada. Según informaron los profesionales de la salud, se trata de una beba prematura, con una edad gestacional estimada en 36 semanas y un peso de 1.890 gramos. A pesar de las condiciones en las que fue hallada, los médicos indicaron que se encuentra clínicamente estable y bajo monitoreo permanente.

De acuerdo a la evaluación médica, el nacimiento habría ocurrido pocas horas antes del hallazgo, alrededor de las cinco de la mañana, y se presume que se trató de un parto natural realizado fuera de un ámbito hospitalario. El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 del Departamento Judicial San Martín.