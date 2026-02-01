Actividades: canto, danza

CONTACTOS

Por mail: clubes@eldia.com

Por WhatsApp: 2215436272

Colonia de Arte

Niños y niñas mayores de 6 años pueden participar de manera gratuita en la Colonia de Arte 2026, que funciona en tres sedes barriales. En Altos de San Lorenzo (25 y 75), los martes se dicta el taller de ensamble musical; en Sicardi (659 entre 12 y 13), también los martes, se desarrolla el taller de plástica; mientras que en San Carlos (137 y 32) el ensamble musical se ofrece los jueves.

Canto, baile y yoga en Libertad

El Club Libertad (51, entre 16 y 17) abre la inscripción a sus actividades que inician en el mes de marzo. Habrá yoga los miércoles y viernes, de 17 a 18 (inscripción al 221 593-5174). También funcionará el coro Cantares Americanos, los miércoles de 19 a 21 (informes al 221 418-4632). Además, se dictarán clases de salsa y bachata los lunes, a las 18 para principiantes y a las 19.30 para nivel intermedio (consultas al 221 599-1966)..

Danzas en Abastense

En el Club Atlético Abastense (520 y 208) y comienzan el 2 de febrero las clases de danzas folklóricas tradicionales. Las actividades se dictarán los lunes y viernes, de 18 a 20 horas, y están destinadas a niños y niñas a partir de los 6 años. Para más información e inscripciones, comunicarse al 221 318-8988.

Cine Móvil

El Cine Móvil continuará durante todo febrero con funciones al aire libre y entrada gratuita. Las proyecciones se realizan a lo largo del verano, los jueves a las 20.30 en Meridiano V (17 y 71) y los domingos en el patio del Centro Cultural Islas Malvinas (19 y 51). En cada jornada se exhibe una película diferente. Desde la organización recomiendan a los asistentes llevar lona o reposera para disfrutar con mayor comodidad de la propuesta.

Arte en unidos por garibaldi

En el Club Unidos por Garibaldi (4 esquina 650) ofrece distintas propuestas, para aquellas personas que buscan realizar alguna actividad. El 7 de febrero comienza un taller de verano de pintura y artes combinadas, con clases los sábados de 10 a 12. Para consultas e inscripciones, comunicarse al 221 544-3325. Además, se dicta un taller de plástica y reciclado destinado a niñas y niños desde los 5 años, que se realiza los miércoles a las 18. Las personas interesadas pueden comunicarse a través de los teléfonos 221 441 6999 ó 221 639 1744.