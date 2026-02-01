Actividades: canto, danza

La crisis textil se profundiza: producción en mínimos históricos, empleo en caída y récord de importaciones
Kicillof, entre los consejos de un histórico y el abrazo de oso que le ofrece La Cámpora
Del agradecimiento al agravio: Milei, la retórica presidencial y el debate por la apertura económica
Los libertarios piensan en 2027 y lanzarán un paquete de proyectos
VIDEO. La Plata tiene hasta 20 incendios por día y entró en alerta regional
Bolsitas de nicotina: sin humo, pero con polémica, desembarcan en la Ciudad
Pymes del Gran La Plata alertan por el freno al financiamiento productivo
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
Rendimiento laboral: el 80% teme por su salud mental y el gran estrés
VIDEO. “Control y violencia”: la familia de Rocío Alvarito rompió el silencio
Cuando la cabeza no para: la ansiedad y el insomnio, entre las consultas más frecuentes de los platenses en ChatGPT
“Esperamos justicia”: el caso Costilla, ante una audiencia clave
El nuevo indicador de la inflación le da más peso a las tarifas y los servicios
“¡Hay un lagarto en el parque!”: la sorpresa de vecinos de la Región al recibir “visitas”
Aunque no detalla obras ni contratos, el Astillero vuelve a concentrar una de las partidas más altas
¿Liberarán a Nahuel Gallo?: entre la expectativa y la cautela
Cerca de La Plata, un desastre: un temporal feroz azotó el partido de Cañuelas
Santilli cruzó a Kicillof: “Quieren que las empresas paguen más y se fundan”
Se patentaron menos autos, pero en las concesionarias son optimistas
El mercado inicia el año con precios estables y la mira en el crédito
Niños y niñas mayores de 6 años pueden participar de manera gratuita en la Colonia de Arte 2026, que funciona en tres sedes barriales. En Altos de San Lorenzo (25 y 75), los martes se dicta el taller de ensamble musical; en Sicardi (659 entre 12 y 13), también los martes, se desarrolla el taller de plástica; mientras que en San Carlos (137 y 32) el ensamble musical se ofrece los jueves.
El Club Libertad (51, entre 16 y 17) abre la inscripción a sus actividades que inician en el mes de marzo. Habrá yoga los miércoles y viernes, de 17 a 18 (inscripción al 221 593-5174). También funcionará el coro Cantares Americanos, los miércoles de 19 a 21 (informes al 221 418-4632). Además, se dictarán clases de salsa y bachata los lunes, a las 18 para principiantes y a las 19.30 para nivel intermedio (consultas al 221 599-1966)..
En el Club Atlético Abastense (520 y 208) y comienzan el 2 de febrero las clases de danzas folklóricas tradicionales. Las actividades se dictarán los lunes y viernes, de 18 a 20 horas, y están destinadas a niños y niñas a partir de los 6 años. Para más información e inscripciones, comunicarse al 221 318-8988.
El Cine Móvil continuará durante todo febrero con funciones al aire libre y entrada gratuita. Las proyecciones se realizan a lo largo del verano, los jueves a las 20.30 en Meridiano V (17 y 71) y los domingos en el patio del Centro Cultural Islas Malvinas (19 y 51). En cada jornada se exhibe una película diferente. Desde la organización recomiendan a los asistentes llevar lona o reposera para disfrutar con mayor comodidad de la propuesta.
En el Club Unidos por Garibaldi (4 esquina 650) ofrece distintas propuestas, para aquellas personas que buscan realizar alguna actividad. El 7 de febrero comienza un taller de verano de pintura y artes combinadas, con clases los sábados de 10 a 12. Para consultas e inscripciones, comunicarse al 221 544-3325. Además, se dicta un taller de plástica y reciclado destinado a niñas y niños desde los 5 años, que se realiza los miércoles a las 18. Las personas interesadas pueden comunicarse a través de los teléfonos 221 441 6999 ó 221 639 1744.
