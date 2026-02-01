Trenes en riesgo por una amenaza de huelga

El gremio de trabajadores ferroviarios La Fraternidad advirtió ayer que podría llevar adelante un paro general de trenes el próximo jueves, una medida que impactaría de lleno en las líneas metropolitanas, incluida la Línea General Roca, que conecta La Plata con la Ciudad de Buenos Aires.

La posible medida de fuerza surge en rechazo a la oferta salarial del 1% de recomposición para enero, presentada en el marco de las negociaciones paritarias, porcentaje que el sindicato consideró insuficiente frente al contexto inflacionario.

Según indicaron fuentes sindicales, la concreción del paro quedará supeditada a la reunión paritaria prevista para mañana, donde el gremio espera una nueva propuesta por parte de las empresas del sector.

De no haber avances, La Fraternidad formalizaría el llamado al paro mediante un comunicado oficial, mientras se mantiene en estado de alerta y movilización. El secretario general del sindicato, Omar Maturano, también reiteró su rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, otro de los puntos de conflicto con el Ejecutivo.

De confirmarse la medida, miles de usuarios del Área Metropolitana y de La Plata se verían afectados por la interrupción del servicio ferroviario.

Domingo sin trenes hasta La Plata

En paralelo, Trenes Argentinos informó que por obras en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno nacional, hoy los trenes del ramal Constitución–La Plata circularán de manera limitada entre Constitución y Berazategui.

Según precisaron, los trabajos se realizarán en la estación Hudson e incluyen la renovación integral de vías, con el recambio de tramos de 18 metros, durmientes y fijaciones, además del relleno con piedra balasto. La afectación del servicio se debe a la necesidad de cortar la energía de la catenaria para llevar adelante las tareas.

Desde la empresa señalaron que la intervención forma parte de un plan integral de obras para el ramal La Plata, orientado a mejorar las condiciones de circulación y la seguridad operacional. El proyecto contempla la renovación de 13,5 kilómetros de vías, enlaces y aparatos de vía entre Avellaneda y City Bell.

En caso de condiciones climáticas desfavorables, las obras podrían ser suspendidas. Para más información, los usuarios pueden consultar el sitio oficial de Trenes Argentinos o la aplicación móvil de la empresa.