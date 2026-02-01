Trenes en riesgo por una amenaza de huelga

La crisis textil se profundiza: producción en mínimos históricos, empleo en caída y récord de importaciones
La crisis textil se profundiza: producción en mínimos históricos, empleo en caída y récord de importaciones
Kicillof, entre los consejos de un histórico y el abrazo de oso que le ofrece La Cámpora
Del agradecimiento al agravio: Milei, la retórica presidencial y el debate por la apertura económica
Los libertarios piensan en 2027 y lanzarán un paquete de proyectos
VIDEO. La Plata tiene hasta 20 incendios por día y entró en alerta regional
Bolsitas de nicotina: sin humo, pero con polémica, desembarcan en la Ciudad
Pymes del Gran La Plata alertan por el freno al financiamiento productivo
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
Rendimiento laboral: el 80% teme por su salud mental y el gran estrés
VIDEO. “Control y violencia”: la familia de Rocío Alvarito rompió el silencio
Cuando la cabeza no para: la ansiedad y el insomnio, entre las consultas más frecuentes de los platenses en ChatGPT
“Esperamos justicia”: el caso Costilla, ante una audiencia clave
El nuevo indicador de la inflación le da más peso a las tarifas y los servicios
“¡Hay un lagarto en el parque!”: la sorpresa de vecinos de la Región al recibir “visitas”
Aunque no detalla obras ni contratos, el Astillero vuelve a concentrar una de las partidas más altas
¿Liberarán a Nahuel Gallo?: entre la expectativa y la cautela
Cerca de La Plata, un desastre: un temporal feroz azotó el partido de Cañuelas
Santilli cruzó a Kicillof: “Quieren que las empresas paguen más y se fundan”
Se patentaron menos autos, pero en las concesionarias son optimistas
El mercado inicia el año con precios estables y la mira en el crédito
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El gremio de trabajadores ferroviarios La Fraternidad advirtió ayer que podría llevar adelante un paro general de trenes el próximo jueves, una medida que impactaría de lleno en las líneas metropolitanas, incluida la Línea General Roca, que conecta La Plata con la Ciudad de Buenos Aires.
La posible medida de fuerza surge en rechazo a la oferta salarial del 1% de recomposición para enero, presentada en el marco de las negociaciones paritarias, porcentaje que el sindicato consideró insuficiente frente al contexto inflacionario.
Según indicaron fuentes sindicales, la concreción del paro quedará supeditada a la reunión paritaria prevista para mañana, donde el gremio espera una nueva propuesta por parte de las empresas del sector.
De no haber avances, La Fraternidad formalizaría el llamado al paro mediante un comunicado oficial, mientras se mantiene en estado de alerta y movilización. El secretario general del sindicato, Omar Maturano, también reiteró su rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, otro de los puntos de conflicto con el Ejecutivo.
De confirmarse la medida, miles de usuarios del Área Metropolitana y de La Plata se verían afectados por la interrupción del servicio ferroviario.
En paralelo, Trenes Argentinos informó que por obras en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno nacional, hoy los trenes del ramal Constitución–La Plata circularán de manera limitada entre Constitución y Berazategui.
LE PUEDE INTERESAR
Actividades: canto, danza
Según precisaron, los trabajos se realizarán en la estación Hudson e incluyen la renovación integral de vías, con el recambio de tramos de 18 metros, durmientes y fijaciones, además del relleno con piedra balasto. La afectación del servicio se debe a la necesidad de cortar la energía de la catenaria para llevar adelante las tareas.
Desde la empresa señalaron que la intervención forma parte de un plan integral de obras para el ramal La Plata, orientado a mejorar las condiciones de circulación y la seguridad operacional. El proyecto contempla la renovación de 13,5 kilómetros de vías, enlaces y aparatos de vía entre Avellaneda y City Bell.
En caso de condiciones climáticas desfavorables, las obras podrían ser suspendidas. Para más información, los usuarios pueden consultar el sitio oficial de Trenes Argentinos o la aplicación móvil de la empresa.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí