Tensión y gritos en un control de tránsito en el centro de La Plata

Paritarias bonaerenses sin confirmar e interrogantes por la suba salarial
Un control vehicular realizado en la madrugada del domingo en el centro de La Plata derivó en una grave acusación contra agentes municipales. Un músico de 28 años denunció haber sido golpeado, inmovilizado en el suelo y despojado de su celular durante el procedimiento, por lo que presentó una denuncia penal.
El episodio se registró cerca de las 4 de la mañana, en las inmediaciones de Plaza Moreno, a la altura de 13 y 50. De acuerdo a la presentación judicial, el joven volvía de trabajar en un local nocturno y se desplazaba en una Peugeot Partner cuando fue detenido por personal de Tránsito. Tras someterlo a una prueba de alcohol, cuyo resultado fue positivo, los inspectores ordenaron el retiro del vehículo.
Siempre según el relato del denunciante, mientras se confeccionaba la infracción se produjeron expresiones verbales agresivas por parte de una inspectora y se le impidió continuar con la firma del acta. La situación se tornó más conflictiva cuando el conductor discutió con los agentes y decidió registrar el operativo con su teléfono, mientras amigos suyos permanecían demorados en otro rodado.
En ese contexto, el joven aseguró que uno de los inspectores le quitó el celular, lo arrojó al piso y luego lo redujo con violencia, provocándole heridas en el rostro y la boca, además de proferirle amenazas. Tras el altercado, intervino un agente apostado en una garita cercana que intentó calmar la escena, y poco después se hizo presente la Policía.
La denuncia también incluye la presunta eliminación de fotos y videos almacenados en el teléfono sin consentimiento del propietario. La causa quedó en manos de la UFI N° 8 de La Plata, a cargo del fiscal Martín Almirón, con intervención del Juzgado de Garantías N° 4, que deberá establecer las eventuales responsabilidades por lo ocurrido durante el operativo.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
