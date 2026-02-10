Apuñalaron a un hombre en un asalto en Berisso

Viajar a Buenos Aires, cada vez más caro: fuerte aumento de los micros
Viajar a Buenos Aires, cada vez más caro: fuerte aumento de los micros
Un hombre de 56 años fue atacado con un cuchillo durante la madrugada, mientras se encontraba con un amigo en la puerta de su vivienda de Villa Argüello, Berisso. El agresor intentó robarle una bicicleta y, al no lograrlo, ingresó por la fuerza al domicilio, donde apuñaló y golpeó a la víctima, provocándole una herida superficial en el pecho.
El acusado también sustrajo un ventilador y se dio a la fuga. Minutos más tarde, volvió a aparecer en la zona y amenazó de muerte a la víctima antes de escapar nuevamente.
La persona agredida tuvo que ser asistida y se encuentra fuera de peligro. El hecho es investigado por la Justicia. Pasó en la zona de las calles 16 y 125.
