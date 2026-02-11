La Reserva busca su primer triunfo

La Reserva de Estudiantes vuelve a la acción en el Torneo Proyección, ya que desde las 17 visita a Quilmes por la segunda fecha de la Zona B. El duelo se puede ver por la aplicación de LFP Play.

En su primer encuentro, el Pincha igualó sin goles como visitante ante Colón, por lo que esta tarde quiere su primer victoria ante un equipo que comenzó con el pie derecho tras su victoria a domicilio frente a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Cabe destacar, que luego del choque ante el Cervecero, Estudiantes tendrá su primera vez como local ante Platense y en el Country de City Bell.

En lo que respecta a esta tarde, el entrenador albirrojo Jonatan Shuncke, citó a los siguientes futbolistas:

Arqueros: Rodrigo Borzone y Martino Botti.

Defensores: Matías Magdaleno, Pedro Santecchia, Máximo Desábato, Nicolás Spaltro, Faustino Messina, Juan Caggiano y Joaquín Pereyra.

Mediocampistas: Galo Galarza, Bautista Molinari, Agustín Traina, Thiago González, Ciro Spalletta, Benjamín Maliani, Lucas Cornejo y Agustín Ipoutcha.

Delanteros: Benjamín Sagües Barreiro, Nahuel Bazán, Franco Basualdo, Santino Crego, Enzo Sanabria y Thiago Serrano