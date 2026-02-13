Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |Marcelo gallardo fue expulsado y el equipo terminó jugando con diez por la lesión de juan portillo

En caída libre: River, otra vez fue una sombra

Argentinos le ganó 1-0 con gol de López Muñoz, sobrino-nieto de Maradona. El Millo no tuvo reacción, careció de juego colectivo y volvió a mostrar serios problemas defensivos

En caída libre: River, otra vez fue una sombra

river volvió a decepcionar y anoche, cayó en la paternal por la mínima diferencia y se hunde / fotobaires

13 de Febrero de 2026 | 02:21
Edición impresa

River sigue en caída libre. No encuentra el rumbo futbolístico y su entrenador Marcelo Gallardo empieza a caminar por la cornisa. Anoche, en un partido de mucha fricción, perdió 1-0 en La Paternal ante Argentinos Juniors, que volvió a sumar de a tres luego de tres fechas.

El único gol lo convirtió Hernán López Muñoz, en el primer tiempo. Al final del primer tiempo, el árbitro Andrés Merlos expulsó al Muñeco Gallardo y River terminó jugando con diez jugadores debido a la lesión de Juan Portillo cuando ya habían agotado los cambios.

La necesidad por volver a la victoria fue el punto de partida para River, que anoche, en La Paternal, no la tuvo fácil ante el siempre complicado Argentinos Juniors.

De entrada, nomás, las acciones se pusieron picantes. Porque River intentó asumir el protagonismo y porque el local no se lo permitió. Y entonces, comenzaron a aparecer algunas piernas fuertes, a tal punto que en menos de 15 minutos el Millonario ya tenía dos amonestados (Montiel y Acuña).

Argentino intentó jugar simple, con Lescano volcado a la derecha, y con López Muñoz buscando entremezclarse con los centrales.

River, por su parte, tuvo mucha dinámica, pero le costó hacerse dueño de la pelota. La primera chance clara estuvo en los pies de Gonzalo Montiel, a los 7, que entrando por la derecha no le pudo entrar con precisión. Y en la respuesta, avisó el Bicho, con Tomás Molina ingresando por el medio, pero esta vez, Beltrán evitó la caída de su arco.

LE PUEDE INTERESAR

Tigre dio otro “zarpazo” de la mano de David Romero

LE PUEDE INTERESAR

Vélez visita a Defensa y San Lorenzo en Santa Fe

De a poco, Argentinos fue marcando los caminos. Quizás con mayor empuje que claridad. Mientras que River, otra vez desconocido, volvió a tener serios problemas en la última línea y en la contención, ya que careció de un conductor porque Juanfer Quintero jamás se metió en el partido.

 

Con la de ayer, fue la sexta expulsión que sufrió Marcelo Gallardo como técnico de River

 

Y en el mejor momento del Bicho, llegó la apertura del marcador. Pelotazo a las espaldas de Acuña, Molina capitalizó la pelota tras una mala salida de Martínez Quarta, y asistió a López Muñoz (sobrino-nieto de Maradona), que entrando por la izquierda definió cruzado.

Después, vendría el descontrol generalizado de River, que volvió a jugar un mal partido (como sucedió ante Tigre) y encima, Marcelo Gallardo vio la tarjeta roja (sexta vez que lo expulsan en su carrera como entrenador), después de discutir y aplaudir de manera sarcástica al árbitro Merlos. Argentinos, redondeó un aceptable primer tiempo, donde impuso dinámica en el juego y criterios para marcarle el camino a un River desconcertado, irresoluto, lleno de errores y lejos de mostrar su mejor versión.

La segunda parte no varió demasiado respecto del primer tiempo. Argentinos tomó la iniciativa; mientras que River volvió a mostrar problemas en la contención y en el traslado.

No obstante, levantó el nivel de Juanfer Quinteros, y a partir de él, nacieron las pocas chances de peligro que tuvo el equipo. A los 2, tras una buena jugada individual del colombiano, habilitó a Subiabre, que intentó el “buscapié”, la pelota se elevó, el arquero Cortés salió a destiempo, y Galoppo, que venía de frente, remató por arriba.

Argentinos, también generó un par de situaciones, pero no las pudo concretar debido a las excelentes intervenciones del arquero Beltrán. Con el apremio del tiempo, Gallardo movió el banco. Metió en cancha al ecuatoriano Kendry Páez, la última incorporación, y también a Maxi Salas, con la idea de darle mayor movilidad y frescura al ataque.

Y para colmo de males, dos minutos después de haber ingresado (33), Portillo se lesionó (rodilla derecha), por lo que River terminó jugando con uno menos ya que había agotado las variantes.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Uno por uno - River

Caluroso abrazo con Gallardo y plaqueta para Enzo Pérez
Multimedia

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Athletico Paranaense reactivó la negociación por Edwuin Cetré

El equipo para toda la vida: las giras de los 17, volvieron 50 años después

Los Hornos celebra 143 años: del ladrillo a la ciudad que crece sin parar

La Provincia ofreció un aumento del 3% y los estatales lo rechazaron

VIDEO.- Baja a 14 años la edad de imputabilidad: media sanción en Diputados

El corte nuestro de cada día: ya se suman más de 1.100 apagones desde el 1 de diciembre

Sensatez y respeto, dos premisas que reclama el clásico de la Ciudad

Con inflación para arriba, el “súper peso” no se rinde
Últimas noticias de Deportes

VIDEO. Fernández y Núñez palpitaron el clásico del domingo en el Zerillo

Con obligaciones diferentes: el Lobo tiene prohibido volver a perder

Athletico Paranaense reactivó la negociación por Edwuin Cetré

Zaniratto mantiene una duda para el gran partido
Policiales
Día D para “La Toretto”: una audiencia clave antes del debate oral
Una empresaria quedará procesada por un incendio
Quiso regalarle caramelos a dos chicos: está detenido
La arrastraron de los pelos en medio de un feroz robo
Quedó libre el hijo del jefe de la barra de Gimnasia
La Ciudad
El corte nuestro de cada día: ya se suman más de 1.100 apagones desde el 1 de diciembre
Los Hornos celebra 143 años: del ladrillo a la ciudad que crece sin parar
El equipo para toda la vida: las giras de los 17, volvieron 50 años después
Los comercios esperan por el flechazo de Cupido
La Plata vive el carnaval con desfile de comparsas, música y murgas
Política y Economía
VIDEO. Reforma laboral: el oficialismo apura el debate y la oposición no quiere que la pasen por arriba
VIDEO.- Baja a 14 años la edad de imputabilidad: media sanción en Diputados
La Provincia ofreció un aumento del 3% y los estatales lo rechazaron
“El superávit fiscal de Milei es deuda con las provincias”, dijo Kicillof
La Justicia pidió el decomiso del departamento donde vive Cristina
Espectáculos
VIDEO. “En el barro”: las capas de la cárcel cuentan los secretos de La Quebrada
¿Quién hace las lanzas y espadas de un mundo fantástico?: detrás de la armería de “El caballero de los Siete Reinos”
Furor por Bad Bunny: el artista del momento llega al país
Tini y Emilia, enfrentadas “Me crucé con tantas víboras”
“Era déspota y pagaba poco”: Fernanda Iglesias mandó al frente a Nancy Pazos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla