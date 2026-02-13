En caída libre: River, otra vez fue una sombra

river volvió a decepcionar y anoche, cayó en la paternal por la mínima diferencia y se hunde / fotobaires

River sigue en caída libre. No encuentra el rumbo futbolístico y su entrenador Marcelo Gallardo empieza a caminar por la cornisa. Anoche, en un partido de mucha fricción, perdió 1-0 en La Paternal ante Argentinos Juniors, que volvió a sumar de a tres luego de tres fechas.

El único gol lo convirtió Hernán López Muñoz, en el primer tiempo. Al final del primer tiempo, el árbitro Andrés Merlos expulsó al Muñeco Gallardo y River terminó jugando con diez jugadores debido a la lesión de Juan Portillo cuando ya habían agotado los cambios.

La necesidad por volver a la victoria fue el punto de partida para River, que anoche, en La Paternal, no la tuvo fácil ante el siempre complicado Argentinos Juniors.

De entrada, nomás, las acciones se pusieron picantes. Porque River intentó asumir el protagonismo y porque el local no se lo permitió. Y entonces, comenzaron a aparecer algunas piernas fuertes, a tal punto que en menos de 15 minutos el Millonario ya tenía dos amonestados (Montiel y Acuña).

Argentino intentó jugar simple, con Lescano volcado a la derecha, y con López Muñoz buscando entremezclarse con los centrales.

River, por su parte, tuvo mucha dinámica, pero le costó hacerse dueño de la pelota. La primera chance clara estuvo en los pies de Gonzalo Montiel, a los 7, que entrando por la derecha no le pudo entrar con precisión. Y en la respuesta, avisó el Bicho, con Tomás Molina ingresando por el medio, pero esta vez, Beltrán evitó la caída de su arco.

De a poco, Argentinos fue marcando los caminos. Quizás con mayor empuje que claridad. Mientras que River, otra vez desconocido, volvió a tener serios problemas en la última línea y en la contención, ya que careció de un conductor porque Juanfer Quintero jamás se metió en el partido.

Con la de ayer, fue la sexta expulsión que sufrió Marcelo Gallardo como técnico de River

Y en el mejor momento del Bicho, llegó la apertura del marcador. Pelotazo a las espaldas de Acuña, Molina capitalizó la pelota tras una mala salida de Martínez Quarta, y asistió a López Muñoz (sobrino-nieto de Maradona), que entrando por la izquierda definió cruzado.

Después, vendría el descontrol generalizado de River, que volvió a jugar un mal partido (como sucedió ante Tigre) y encima, Marcelo Gallardo vio la tarjeta roja (sexta vez que lo expulsan en su carrera como entrenador), después de discutir y aplaudir de manera sarcástica al árbitro Merlos. Argentinos, redondeó un aceptable primer tiempo, donde impuso dinámica en el juego y criterios para marcarle el camino a un River desconcertado, irresoluto, lleno de errores y lejos de mostrar su mejor versión.

La segunda parte no varió demasiado respecto del primer tiempo. Argentinos tomó la iniciativa; mientras que River volvió a mostrar problemas en la contención y en el traslado.

No obstante, levantó el nivel de Juanfer Quinteros, y a partir de él, nacieron las pocas chances de peligro que tuvo el equipo. A los 2, tras una buena jugada individual del colombiano, habilitó a Subiabre, que intentó el “buscapié”, la pelota se elevó, el arquero Cortés salió a destiempo, y Galoppo, que venía de frente, remató por arriba.

Argentinos, también generó un par de situaciones, pero no las pudo concretar debido a las excelentes intervenciones del arquero Beltrán. Con el apremio del tiempo, Gallardo movió el banco. Metió en cancha al ecuatoriano Kendry Páez, la última incorporación, y también a Maxi Salas, con la idea de darle mayor movilidad y frescura al ataque.

Y para colmo de males, dos minutos después de haber ingresado (33), Portillo se lesionó (rodilla derecha), por lo que River terminó jugando con uno menos ya que había agotado las variantes.