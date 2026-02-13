El Conicet crea un material innovador para remover el arsénico del agua

Un equipo del CONICET en el Instituto de Física de Buenos Aires desarrolló un material innovador capaz de remover arsénico del agua. El avance, que se basa en carbón activado modificado con sales metálicas y combinado con un polímero comestible, podría utilizarse tanto en filtros domésticos como en sistemas industriales o tanques comunitarios, sin necesidad de energía.

“Se trata de un material de relleno que podría utilizarse en distintos cartuchos de filtros comerciales en reemplazo del carbón activado convencional. La incorporación de propiedades magnéticas aporta ventajas adicionales, entre ellas la posibilidad de integrar un sistema de detección que indique el agotamiento del material filtrante”, señala la investigadora Silvia Goyanes, líder del proyecto.

“Las modificaciones que realizamos sobre el carbón activado que se consigue comercialmente se pueden hacer mediante procesos sin temperatura y usando equipos de bajo costo usuales en la industria”, agrega su colega Alicia Vergara.

El producto fue evaluado con éxito según la normativa de ANMAT. En pruebas con agua contaminada con 100 ppb de arsénico, logró tratar al menos 8 mil litros y reducir la concentración a menos de 10 ppb, el límite recomendado.

Para los ensayos se diseñó un dispositivo específico que permitió evaluar el rendimiento del material a un flujo de 500 mililitros por minuto, es decir, suficiente para llenar una botella de un litro en dos minutos.