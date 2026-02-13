Piden una condena contundente para el broker inmobiliario

La causa que tiene como imputado al broker inmobiliario Martín Insaurralde por el choque fatal ocurrido en agosto pasado en 7 y 49, fue elevada a juicio oral y quedó radicada en el Tribunal Oral en lo Criminal IV de La Plata. La novedad judicial incluye además la notificación formal a los particulares damnificados, quienes ya adelantaron su postura frente al futuro proceso. Se trata del viudo de la víctima, Juan Manuel Roldán, y su madre, Stella Maris Rosso, ambos representados por el abogado Agustín Rodríguez. A través de un escrito, manifestaron su voluntad de ser notificados y asistir a todas las audiencias del debate oral. En el mismo documento, las víctimas expresaron que están dispuestas a analizar una eventual salida alternativa al juicio, como un proceso abreviado. Sin embargo, aclararon que cualquier acuerdo deberá contemplar -por la gravedad del hecho- una pena “contundente y ejemplar”.

En ese sentido, solicitaron que la condena alcance los 15 años de prisión, teniendo en cuenta que el siniestro terminó con la vida de la médica Ana Carolina Fiorino y dejó secuelas graves en su pareja, sobreviviente del impacto. Pidieron que el acusado entregue definitivamente su licencia y, con la causa elevada, se aguarda la fijación de audiencias y fechas del juicio.