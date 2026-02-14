Colapinto probó en Bahréin y fue octavo

Docentes van al paro y complican el inicio de clases en la Provincia
Docentes van al paro y complican el inicio de clases en la Provincia
El fuego acechó al Parque Pereyra Iraola y dejó hectáreas arrasadas
Las dudas y temores de cientos de padres de ingresantes a Ingeniería
La Provincia pone la lupa sobre el uso del agua de napas, ríos y arroyos
El comercio despide al verano: buscan reactivar ventas tras un débil enero
Cristina debe seguir con tobillera electrónica y visitas restringidas
Otro sábado de descuento con Modo en El Nene: mirá las ofertas
Libertarios contra Kicillof por sus críticas a la reforma laboral
Milei gana en el Congreso, la sociedad espera mejoras y el PJ sigue desorientado
La mira en el borrado de pruebas en la financiera que está ligada a la AFA
Actividades: curso de italiano, artes marciales, acrobacia en tela, free dance
Crisis, cruces y recta final: ya tiene fecha el juicio contra “La Toretto”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una sólida actuación en el tercer día de tests de pretemporada de Fórmula 1 en Bahréin y finalizó en la octava posición, en una sesión que tuvo como ganador al italiano Kimi Antonelli (Mercedes).
Colapinto, que ese año disputará su tercera temporada en la categoría, registró un mejor tiempo de 1:35,806 y mejoró con creces lo que había hecho este miércoles, durante el primer día de ensayos, en el que finalizó 18° entre los 18 pilotos que habían salido a pista. Además, su Alpine demostró ser de mucha fiabilidad, ya que pudo dar 137 vueltas en todo el día.
el mejor tiempo del día fue para el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), gracias a su vuelta en 1:33,669, mientras que el británico George Russell (Mercedes), el británico Lewis Hamilton (Ferrari), el australiano Oscar Piastri (McLaren) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) completaron el top 5.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí