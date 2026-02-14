Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Fórmula 1

Colapinto probó en Bahréin y fue octavo

14 de Febrero de 2026 | 03:25
El argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una sólida actuación en el tercer día de tests de pretemporada de Fórmula 1 en Bahréin y finalizó en la octava posición, en una sesión que tuvo como ganador al italiano Kimi Antonelli (Mercedes).

Colapinto, que ese año disputará su tercera temporada en la categoría, registró un mejor tiempo de 1:35,806 y mejoró con creces lo que había hecho este miércoles, durante el primer día de ensayos, en el que finalizó 18° entre los 18 pilotos que habían salido a pista. Además, su Alpine demostró ser de mucha fiabilidad, ya que pudo dar 137 vueltas en todo el día.

el mejor tiempo del día fue para el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), gracias a su vuelta en 1:33,669, mientras que el británico George Russell (Mercedes), el británico Lewis Hamilton (Ferrari), el australiano Oscar Piastri (McLaren) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) completaron el top 5.

 

