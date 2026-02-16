Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |La ola de reclamos se trasladó a las redes sociales

De noche, ir a Buenos Aires o volver en colectivo es un dolor de cabeza

Numerosos usuarios denuncian demoras, cancelaciones y falta de frecuencias en las líneas 129 y 195. Testimonios

16 de Febrero de 2026 | 01:38
Las redes sociales volvieron a convertirse en una caja de resonancia del malestar cotidiano. Esta vez, el foco estuvo puesto en el servicio de micros que une La Plata con la Ciudad de Buenos Aires, una conexión vital para miles de trabajadores que todos los días viajan desde la capital bonaerense hacia Capital Federal y el resto del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En las últimas horas, usuarios platenses de X (ex Twitter) multiplicaron las quejas contra las líneas 129 de Misión Buenos Aires y 195 de Metropol, esta última conocida durante años como Costera Metropolitana.

Volver de noche a la Ciudad

El reclamo se encendió a partir del testimonio de una usuaria platense que relató la odisea que vivió al intentar regresar a su casa. “Soy de La Plata y trabajo en Capital, escribí esto ayer y hoy tuve que volver en Uber con tres extraños porque el Costera por autopista decidió dejar de pasar a las nueve de la noche”, escribió. El mensaje se viralizó rápidamente y sumó decenas de respuestas de otros pasajeros que aseguran atravesar situaciones similares casi a diario.

La franja horaria nocturna aparece como uno de los puntos más críticos. Según los testimonios, después de las 21 el servicio se vuelve irregular o directamente inexistente en algunas paradas clave, lo que obliga a quienes salen de trabajar más tarde a improvisar alternativas. Compartir un auto por aplicación, pagar tarifas más elevadas o esperar durante largos minutos —a veces más de una hora— se convirtió en parte de la rutina.

Otra usuaria advirtió que la única parada que “a veces funciona” después de las 21 es la de Retiro y recomendó evitar Constitución porque sería la última parada del recorrido y allí el servicio resultaría aún más incierto. “El servicio es patético”, resumió en su publicación. La sensación de desorganización y falta de previsibilidad se repite en los distintos posteos, donde se describe un sistema caro, ineficiente y cada vez más restrictivo.

Golpe al bolsillo

El malestar se agrava por el impacto en el bolsillo. En los mensajes también se menciona un inminente aumento del 41% en la tarifa, que llega en un contexto de ajuste y reducción de descuentos. “El transporte está carísimo, anda como el orto y los descuentos que empezaron siendo de 15 mil pesos por mes ahora son de dos mil”, escribió otra usuaria, reflejando una percepción extendida entre quienes dependen a diario de estos micros para sostener su empleo.

Un trayecto con pocas alternativas

La conexión entre La Plata y la Ciudad de Buenos Aires es estratégica no solo por la cantidad de trabajadores que se trasladan, sino también por estudiantes universitarios y empleados públicos que cumplen funciones en ambos distritos.

Para muchos, no existe una alternativa directa y eficiente más allá de las líneas 129 y 195, que circulan por la Autopista Buenos Aires–La Plata y constituyen el principal puente terrestre entre ambas ciudades. De hecho, en el caso de aquellos que prefieren el tren, ante el corte de servicios nocturno se hace imposible el traslado desde Constitución hasta la Estación local.

En ese contexto, las críticas no solo apuntan a las empresas prestadoras sino también a las autoridades que regulan el servicio. “No sé a quién le corresponde, pero es hora de que revisen el sistema de transporte que une la Capital de la Provincia con el resto del AMBA/CABA”, escribió otra usuaria platense, abriendo el interrogante sobre los controles y la planificación del servicio interjurisdiccional.

 

 

 

