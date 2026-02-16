Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |LA MUERTE DE BRIAN CABRERA

Estupor por un asesinato en el corso de Mercedes

Hay dos detenidos. Los vecinos reclamaron justicia y se vivieron momentos de extrema tensión. Intervino la Policía, que lanzó gases

Estupor por un asesinato en el corso de Mercedes

Brian Cabrera tenía 18 años. Su asesinato levantó a los vecinos / Web

16 de Febrero de 2026 | 02:27
Edición impresa

Una noche de música y festejos populares terminó en una tragedia que conmociona a la provincia de Buenos Aires, luego de que un joven de 18 años fuera asesinado a balazos en plena celebración del carnaval en la ciudad de Mercedes.

La víctima, identificada como Brian Cabrera, fue atacada alrededor de la 01.00 de la madrugada sobre la Avenida 29, mientras una banda musical se presentaba en el escenario principal ante una multitud que participaba de la segunda noche de los corsos locales.

El episodio de violencia estalló tras una aparente discusión entre el adolescente y un hombre mayor.

Algunos testigos del hecho comentaron que el agresor extrajo un arma de fuego y efectuó disparos directos que impactaron en el pecho y en la región occipital de la cabeza de Cabrera.

El joven se desplomó sobre el asfalto, provocando escenas de pánico y corridas.

A pesar de ser trasladado de urgencia al Hospital Blas Dubarry, fuentes oficiales confirmaron que, “a pesar de todas las maniobras realizadas, lamentablemente se produjo su fallecimiento” tras sufrir dos paros cardiorrespiratorios.

LE PUEDE INTERESAR

Investigan una falsa campaña de ingreso al Servicio Penitenciario

LE PUEDE INTERESAR

Trágico ataque de otro grupo de motochorros

La respuesta policial permitió la rápida identificación de los presuntos autores mediante el seguimiento de las cámaras de seguridad.

En un operativo cerrojo, los efectivos detuvieron a una mujer de 33 años y a un joven de 19, a quien “se le secuestró un arma de fuego, que sería la utilizada en el homicidio”. Ahora la someterán a las pericias balísticas de rigor.

La causa quedó a cargo de la UFI N° 2 de Mercedes, que intenta determinar el móvil exacto del ataque y los roles que tuvieron los sospechosos en la mecánica del asesinato.

TENSIÓN Y RECLAMO

La noticia del deceso de Cabrera derivó en una madrugada de extrema tensión y reclamos de justicia, que se trasladaron a las puertas del centro de salud y al centro de la ciudad.

La indignación de familiares y allegados “obligó a la intervención del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) para custodiar las instalaciones sanitarias” y garantizar la seguridad del personal médico.

En redes sociales, los habitantes manifestaron su bronca por la falta de controles y el consumo problemático en los sectores del corso.

Entre los reclamos, se sugirió a las autoridades municipales trasladar el carnaval a espacios cerrados, donde se pueda aplicar de manera efectiva el derecho de admisión para resguardar a las familias.

El Municipio lanzó un comunicado oficial donde lamentó el fallecimiento de Brian y destacó que, en el marco de la investigación, la Policía Comunal, con apoyo del Centro de Monitoreo Municipal, detuvo a los dos sospechosos, ya a disposición de la Justicia del Departamento Judicial Mercedes.

“En virtud de la gravedad de lo sucedido, se dispone la suspensión de las jornadas de carnavales previstas para este fin de semana. Desde el Estado Municipal, expresamos nuestro más profundo dolor y enviamos un sentido acompañamiento a los familiares y amigos de la víctima en este momento de irreparable pérdida que nos conmueve como comunidad”, finaliza el documento.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

“Fuego” olímpico: la Villa ardió y los atletas agotaron los preservativos en tiempo récord

Inocencia Fiscal: ARCA definió cuándo aplicará la multa automática

Licencias médicas: la reforma laboral, en jaque

VIDEO. Al clásico le faltó el gol: el Lobo y el Pincha, a mano

Las empresas recomendadas para el nuevo servicio de micros platense

En un barrio cerrado de Abasto denuncian fallas en servicios clave

Cayó por lanzar bombas molotov y encontraron de todo en su casa

Quedó claro que el empate no fue un mal resultado para ninguno
Últimas noticias de Policiales

Atrapado sin salida: se entregó el acusado del embiste mortal

Condenas para tres integrantes de “la banda de la viuda negra”

Investigan una falsa campaña de ingreso al Servicio Penitenciario

Trágico ataque de otro grupo de motochorros
Información General
“Fuego” olímpico: la Villa ardió y los atletas agotaron los preservativos en tiempo récord
Fin de un siglo de avance cognitivo: la Generación Z inaugura el declive
Si te gustan los aniversarios redondos, ¡este es tu año!
Los números de la suerte del sábado 14 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Hoy es el Día Mundial del Soltero: ¿por qué se celebra en la víspera de San Valentín?
Deportes
VIDEO. Al clásico le faltó el gol: el Lobo y el Pincha, a mano
Quedó claro que el empate no fue un mal resultado para ninguno
Falcón Pérez dejó algunas dudas, a pesar de que no hubo grandes polémicas
Panaro fue el que generó una ilusión en Gimnasia
Muslera, un punto clásico del arco de Estudiantes
Espectáculos
“Casablanca”: un amor para toda la eternidad
¿Traición?: el gran amigo de Wanda bancó a La China
De estrella pop a magnate internacional Kylie Minogue arrasa con los vinos
Gesto 2.0: Cande confirmó a su novio en Instagram
Lali y otra indirecta para Milei: “Para vos, lo peor...”
La Ciudad
En un barrio cerrado de Abasto denuncian fallas en servicios clave
De noche, ir a Buenos Aires o volver en colectivo es un dolor de cabeza
Las empresas recomendadas para el nuevo servicio de micros platense
Pomo, espuma y baile en el Carnaval de la Región
De cerámica a bordado: lo manual como refugio de las pantallas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla