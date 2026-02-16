Estupor por un asesinato en el corso de Mercedes

Brian Cabrera tenía 18 años. Su asesinato levantó a los vecinos / Web

Una noche de música y festejos populares terminó en una tragedia que conmociona a la provincia de Buenos Aires, luego de que un joven de 18 años fuera asesinado a balazos en plena celebración del carnaval en la ciudad de Mercedes.

La víctima, identificada como Brian Cabrera, fue atacada alrededor de la 01.00 de la madrugada sobre la Avenida 29, mientras una banda musical se presentaba en el escenario principal ante una multitud que participaba de la segunda noche de los corsos locales.

El episodio de violencia estalló tras una aparente discusión entre el adolescente y un hombre mayor.

Algunos testigos del hecho comentaron que el agresor extrajo un arma de fuego y efectuó disparos directos que impactaron en el pecho y en la región occipital de la cabeza de Cabrera.

El joven se desplomó sobre el asfalto, provocando escenas de pánico y corridas.

A pesar de ser trasladado de urgencia al Hospital Blas Dubarry, fuentes oficiales confirmaron que, “a pesar de todas las maniobras realizadas, lamentablemente se produjo su fallecimiento” tras sufrir dos paros cardiorrespiratorios.

La respuesta policial permitió la rápida identificación de los presuntos autores mediante el seguimiento de las cámaras de seguridad.

En un operativo cerrojo, los efectivos detuvieron a una mujer de 33 años y a un joven de 19, a quien “se le secuestró un arma de fuego, que sería la utilizada en el homicidio”. Ahora la someterán a las pericias balísticas de rigor.

La causa quedó a cargo de la UFI N° 2 de Mercedes, que intenta determinar el móvil exacto del ataque y los roles que tuvieron los sospechosos en la mecánica del asesinato.

TENSIÓN Y RECLAMO

La noticia del deceso de Cabrera derivó en una madrugada de extrema tensión y reclamos de justicia, que se trasladaron a las puertas del centro de salud y al centro de la ciudad.

La indignación de familiares y allegados “obligó a la intervención del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) para custodiar las instalaciones sanitarias” y garantizar la seguridad del personal médico.

En redes sociales, los habitantes manifestaron su bronca por la falta de controles y el consumo problemático en los sectores del corso.

Entre los reclamos, se sugirió a las autoridades municipales trasladar el carnaval a espacios cerrados, donde se pueda aplicar de manera efectiva el derecho de admisión para resguardar a las familias.

El Municipio lanzó un comunicado oficial donde lamentó el fallecimiento de Brian y destacó que, en el marco de la investigación, la Policía Comunal, con apoyo del Centro de Monitoreo Municipal, detuvo a los dos sospechosos, ya a disposición de la Justicia del Departamento Judicial Mercedes.

“En virtud de la gravedad de lo sucedido, se dispone la suspensión de las jornadas de carnavales previstas para este fin de semana. Desde el Estado Municipal, expresamos nuestro más profundo dolor y enviamos un sentido acompañamiento a los familiares y amigos de la víctima en este momento de irreparable pérdida que nos conmueve como comunidad”, finaliza el documento.