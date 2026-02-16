¿Traición?: el gran amigo de Wanda bancó a La China

VIDEO. Al clásico le faltó el gol, y el Lobo y el Pincha quedaron a mano
Kennys Palacios aplaudió “En el barro”, protagonizada por Eugenia: parece que las cosas con Nara no están del todo bien...
En el mundo de Wanda Nara no hay grises, así que es posible que un simple comentario tuitero marque una ruptura total entre ella y su gran amigo y confidente, Kennys Palacios. Es que al peluquero, aliado total de la botirreina, se le ocurrió bancar a “En el barro”, la ficción de Netflix que acaba de estrenar su segunda temporada y que tiene como estrella a La China Suárez.
Es cierto que el mensaje es chiquito, pero estas guerras mediáticas han comenzado por menos que lo que escribió Kennys en su cuenta de Twitter: allí, simplemente puso “En el Barro 2”, acompañado de emojis de fuego. No sería significativo si esta segunda temporada no fuera el nuevo proyecto de Suárez, la archienemiga de Wanda, un proyecto que no paró de promocionar y que la tiene como gran atractivo. Es decir: “En el barro 2” es sinónimo de La China.
“Esta sí que no la venía venir, que triste”; “Uno que está jugando con fuego”; “Kenny enojado porque Wanda no lo llevo de paseo con sus dos nuevas amigas pagas, arrancó a ver En el barro”; “Epa, Kennys. ¿Esto no te va a costar caro?” y “El Kennys objetivo si que no me lo esperaba”, fueron algunos de los comentarios que se le acumularon al estilista en la cuenta de X, la red social que maneja Elon Musk.
Kennys, sin embargo, no se quedó callado. “Perdón, ¿qué tiene que ver la serie? Dios, que enferma la gente, besos”, le respondió a alguien que lo había citado para anticipar guerra.
El revuelo también reavivó rumores sobre la relación entre Kennys y Wanda, que no se muestran juntos tan a menudo como antes. ¿Pasó algo? Sin dudas, en el marco de la batalla legal que enfrenta a Wanda y Mauro, con La China como tercera, y con la cantidad de fuego cruzado que se disparan unos a otros, no parece ser un comentario que Kennys haría si las cosas estuvieran bien con Wanda. Ninguno de los dos salió a aclarar si hay algún cortocircuito.
