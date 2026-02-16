Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Ataque de libertarios

Críticas a Villarruel por su visita a Quintela

Victoria Villarruel junto a Ricardo quintela

16 de Febrero de 2026 | 01:34
La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, recibió ayer fuertes críticas de parte de distintos dirigentes de La Libertad Avanza, luego de su visita a La Rioja, donde posó junto al gobernador peronista, Ricardo Quintela.

Villarruel asistió a la Fiesta Nacional de la Chaya y su presencia en el palco junto a Quintela provocó un fuerte malestar en las filas libertarias, incrementando su tensión con la Casa Rosada. Es que La Rioja es el territorio al que aspiran los Menem y que hoy está en manos de uno de los peronistas más opositores a Javier Milei.

El Presidente había sido invitado al festival pero la semana pasada el ministro de Cultura y Turismo, Gustavo Luna, había confirmado que le habían comunicado la posibilidad de la presencia y que estaban trabajando en una agenda para que Villarruel “pudiera conocer” la provincia.

En la oposición interpretaron que la presencia de Villarruel pudo haber sido utilizada por el peronismo local como cortafuego, ante la posibilidad de que el Presidente decidiera asistir, como ocurrió en el festival cordobés de Jesús María.

Ayer, durante su visita, la Vicepresidenta no tuvo ningún contacto con los libertarios locales. Y horas antes de su llegada, Quintela había insistido en criticar duramente la media sanción de la reforma laboral. Y calificó de “absolutamente impropio” el vínculo de Nación con las provincias. Insistió en el reclamo de recursos: “No se distribuyen a través de programas, obras públicas ni políticas sociales, educativas, culturales o sanitarias. Las provincias hemos perdido muchísimo”. Y ratificó el reclamo riojano por la eliminación de fondos compensatorios por coparticipación.

La concejal de la capital riojana, Luciana de León, le dedicó una carta abierta a Villarruel. “¡Qué vergüenza y desilusión verla sonreír con los responsables del atraso y la decadencia en La Rioja!”, le lanzó a través de las redes sociales.

Apuran otro paquete de leyes en el Congreso

 

