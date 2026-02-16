Críticas a Villarruel por su visita a Quintela

VIDEO. Al clásico le faltó el gol: el Lobo y el Pincha, a mano
Moscardini: histórica victoria, con suspenso, en el debut del Turismo Carretera
Atrapado sin salida: se entregó el acusado del embiste mortal
En un barrio cerrado de Abasto denuncian fallas en servicios clave
Las empresas recomendadas para el nuevo servicio de micros platense
De cerámica a bordado: lo manual como refugio de las pantallas
Investigan una falsa campaña de ingreso al Servicio Penitenciario
“Fuego” olímpico: la Villa ardió y los atletas agotaron los preservativos en tiempo récord
WOW incorpora publicidad 3D y continúa innovando en la Ciudad
Es clave que todos los chicos tengan textos, ropa y útiles escolares
Chats complican al dueño de Sur Finanzas y reavivan la trama con la AFA
Alertan por la caída de las ventas de autos 0 km y la incertidumbre en el sector
Cayó por lanzar bombas molotov y encontraron de todo en su casa
De noche, ir a Buenos Aires o volver en colectivo es un dolor de cabeza
Tras las lluvias, el fin de semana largo sigue sin precipitaciones a la vista
Amparo en la Justicia contra el uso de celulares en las cárceles
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, recibió ayer fuertes críticas de parte de distintos dirigentes de La Libertad Avanza, luego de su visita a La Rioja, donde posó junto al gobernador peronista, Ricardo Quintela.
Villarruel asistió a la Fiesta Nacional de la Chaya y su presencia en el palco junto a Quintela provocó un fuerte malestar en las filas libertarias, incrementando su tensión con la Casa Rosada. Es que La Rioja es el territorio al que aspiran los Menem y que hoy está en manos de uno de los peronistas más opositores a Javier Milei.
El Presidente había sido invitado al festival pero la semana pasada el ministro de Cultura y Turismo, Gustavo Luna, había confirmado que le habían comunicado la posibilidad de la presencia y que estaban trabajando en una agenda para que Villarruel “pudiera conocer” la provincia.
En la oposición interpretaron que la presencia de Villarruel pudo haber sido utilizada por el peronismo local como cortafuego, ante la posibilidad de que el Presidente decidiera asistir, como ocurrió en el festival cordobés de Jesús María.
Ayer, durante su visita, la Vicepresidenta no tuvo ningún contacto con los libertarios locales. Y horas antes de su llegada, Quintela había insistido en criticar duramente la media sanción de la reforma laboral. Y calificó de “absolutamente impropio” el vínculo de Nación con las provincias. Insistió en el reclamo de recursos: “No se distribuyen a través de programas, obras públicas ni políticas sociales, educativas, culturales o sanitarias. Las provincias hemos perdido muchísimo”. Y ratificó el reclamo riojano por la eliminación de fondos compensatorios por coparticipación.
La concejal de la capital riojana, Luciana de León, le dedicó una carta abierta a Villarruel. “¡Qué vergüenza y desilusión verla sonreír con los responsables del atraso y la decadencia en La Rioja!”, le lanzó a través de las redes sociales.
LE PUEDE INTERESAR
Apuran otro paquete de leyes en el Congreso
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí