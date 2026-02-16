Panaro fue el que generó una ilusión en Gimnasia

VIDEO. Al clásico le faltó el gol: el Lobo y el Pincha, a mano
Su mejor versión fue en el primer tiempo, pero le dio las pocas ocasiones de peligro que tuvo su equipo. Una vuelta positiva
La nueva edición del Clásico Platense terminó en un empate sin goles, que los deja a los dos equipos expectantes de cada a lo que viene. Para Gimnasia, fue el segundo partido sin ganar en una actuación en la que tuvo un rendimiento irregular. Más allá de eso, uno de los que se destacó en el Bosque fue Manuel Panaro, quien regresó al equipo tras dos fechas de suspensión.
El volante se mostró muy picante por la banda izquierda y fue uno de los que se puso el equipo al hombro en grandes pasajes del juego. Se mostró rápido, con firmeza y también muy preciso con la pelota durante el primer tiempo. Le generó problemas a Eric Meza en su espalda y se buscó asociar con Pedro Silva Torrejón. Su primera ocasión fue un desborde y un posterior buscapié que rechazó de gran manera Fernando Muslera. Y después tuvo otra ocasión en la que encaró hacia la puerta del área y remató por encima del travesaño.
Después fue uno de los pocos que tiró centros precisos en el Lobo y también mostró mucho empeño en la marca, en los momentos en los que Gimnasia no tuvo el protagonismo del partido.
Además buscó siempre adueñarse de los espacios, sobre todo, en momentos donde el partido fue más cerrado y más peleado en el desarrollo.
En el complemento, fue uno de los que más intentó, más allá que sintió un poco el desgaste y la inactividad de dos semanas. Peleó cada pelota, buscó siempre conectarse con Barros Schelotto o Nacho Fernández y además provocó buenos desbordes. Con el correr de los minutos sintió el desgaste y se apagó, al igual que el equipo. Más allá del agotamiento y el despliegue que, Fernando Zaniratto decidió mantenerlo en cancha hasta el final del encuentro.
Sin dudas, fue un retorno positivo para Panaro, sobre todo, por tener dos partidos sin poder jugar luego de la expulsión ante River en el Monumental.
Panaro sabía que tenía que cambiar la imagen luego de ver la roja de manera imprudente ante el Millonario, que fue clave para la derrota de aquella jornada.
Y ayer cumplió, siendo uno de los puntos altos que tuvo el Mens Sana en un partido donde tuvo sus momentos, pero en el que no mostró un buen nivel para quedarse con el partido.
Y luego de la suspensión que se dilató por parte del Tribunal de Disciplina, el jugador surgido de las inferiores de Gimnasia volvió a tener la posibilidad de jugar de entrada.
Una característica que quiere sumar Panaro a su juego es la efectividad, ya que ha generado chances en el último tiempo pero no ha podido convertir. Con la camiseta de Gimnasia, marcó solo cuatro tantos: a Godoy Cruz, Platense, Unión y Barracas Central. La particularidad fue que siempre marcó bajo las órdenes de Fernando Zaniratto.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA
Propietario El Día SAICYF. Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
