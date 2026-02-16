Moscardini: histórica victoria, con suspenso, en el debut del Turismo Carretera

El festejo de Nicolás Moscardini después de conocerse que el mendocino Julian Santero había sido descalifado por la técnica / Prensa ACTC

Fue como una película de suspenso filmada en El Calafate. Julián Santero ganó en la pista con el flamante BMW M4, pero el auto del mendocino (campeón 2024) no superó la técnica, ya que los comisarios deportivos detectaron una infracción en el compresor del motor (artículo 37 del reglamento) por lo que Nicolás Moscardini heredó la victoria en la primera competencia del Turismo Carretera 2026.

Moscardini, con un Ford Mustang (se utilizó la misma estructura del coche con que fue subcampeón el año pasado en el Turismo Pista, pero el equipo del Gurí Martínez le cambió el chasis), consiguió un triunfo histórico como soñado sobre todo porque hacía su debut en la máxima categoría del automovilismo argentino.

Al margen de lo que relevante de la victoria, se puede decir que Moscardini construyó la victoria durante antes y durante el fin de semana en el circuito Enrique “Quique” Freile de la ciudad sureña de El Calafate, ya que el equipo Matinez competición le entregó una unidad motriz fantástica, que después contó con el talento conductivo de Nico Moscardini.

El piloto de Los Hornos (25 años) ya había dado señales en los entrenamientos del sábado y después en una accidentada clasificación como consecuencia de que el aparato del cronometraje oficial de la ACTC se rompió, cuando transcurría la primera tanda.

En el momento que le tocó a Moscardini salir a la pista al igual que el platense con otros debutantes tuvo un primer tiempo que lo ubicaba en el 16º puesto, pero a las pocas vuelta llegó la sorpresa en El Calafate, cuando el platense puso el mejor tiempo de la clasificación y del circuito.

Había que esperar, pero nadie modificó el registro por lo que hubo un gran festejo en la zona de boxes junto a su familia, Oscar Martinez y los integrantes del equipo que tiene como cabeza al expiloto multicampeón del automovilismo argentino. “Hasta lo hice llorar al Gurí”, después reconocería el propio piloto platense sabiendo que el entrerriano es una persona de expresar pocos sus sentimientos.

Eso que Moscardini había puesto en escena lo volvió a ratificar en las series del domingo por la mañana. El platense ganó la suya dejando por detrás a Santero. Fue la tanda más rápida por lo que se aseguró largar del primer puesto de la grilla de partida.

Fueron 54 autos los que formaron parte del parque en El Calafate y delante de todos se encontraba Nicolás Moscardi con sus nervios lógicos del debut. Al lado en primera fila lo tenía a Juan Bautista De Benedictis. Cuando el semáforo pasó a verde, Johnnito se puso a la par y en la primera curva lo dejó sin espacio. Nico tocó el pianito; mientras que Santero que venía por detrás aprovechó para colarse y ganar la punta.

Hubo cuatro relanzamientos por accidentes. Siempre Santero predominó, pero Moscardini no perdió su templanza. Fue a buscar al mendocino, pero no pudo. Bandera a cuadros, podio con el piloto de BMW M4 como ganador. Hasta que minutos después no superó la técnica por lo que Moscardini se quedó con todo en un estreno de película.