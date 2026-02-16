Es clave que todos los chicos tengan textos, ropa y útiles escolares

Con el inicio del ciclo lectivo cada vez más cerca, los comercios de venta de indumentaria escolar de la Región ya registran compras anticipadas de uniformes. Según un relevamiento en distintos locales, vestir a los hijos para el comienzo de clases representa un gasto considerable.

Se trata de un desafío que a muchas familias les cuesta esfuerzo en la medida en que la exigencia abarca no sólo a la indumentaria, sino a útiles, libros y portafolios, entre otros tantos de los rubros propios de la actividad escolar. Pero no es un secreto que son muchos los grupos familiares que quedan virtualmente afuera de la posibilidad de acceder a tantos productos, por el costo económico que implica.

Como contexto general debe tenerse en cuenta que una de las conquistas más trascendentes de la llamada escuela pública que se instauró hace más de un siglo y medio en la Argentina, consolidada luego por principios vanguardistas, consistió en instaurar en las aulas la igualdad de oportunidades para todos los alumnos.

La excelencia lograda entonces, lamentablemente, se degradó hasta el punto de llegar a un verdadero punto de quebranto del sistema educativo, acosado por carencias propias y por las que, en forma gradual y sostenida, vino exhibiendo un medio social y cultural pauperizado.

En lo referido a los textos escolares, cabe recordar que hace tres años y poco antes de iniciarse el ciclo lectivo 2023 se reunió el sector de libreros y papeleros de nuestro país en la Expo Papelera de Costa Salguero y en esa oportunidad alertaron sobre las dificultades que advertían para poder contar, en el ciclo con todos los productos necesarios en materia de útiles escolares.

El anuncio formulado por libreros y papeleros del país, acosados por un panorama muy complejo ante la escasez de numerosos productos, tocó muy de cerca el área de la educación escolar, -que junto a las de la salud y seguridad- son de las más imprescindibles para garantizar el progreso de nuestro país.

Con variantes, estas alertas se reiteran año tras año y es por ello que en nuestra ciudad se promueven colectas anuales de útiles e indumentaria escolares, en iniciativas que abren a los interesados en colaborar a que aporten los distintos elementos que hacen falta para permitir el acceso de todos los niños a la vida escolar.

Está claro que en la actualidad abundan demandas sociales que merecen un tratamiento especial, en situaciones que superan seguramente los planos declamatorios y que reclaman soluciones efectivas. Por ello es que resultan de enorme trascendencia las respuestas eficaces que puedan surgir frente a esos requerimientos, sean desde el Estado como las que se impulsan desde la sociedad.

Existen en los nuestra ciudad en los últimos años, afortunadamente, varias iniciativas solidarias destinadas a ofrecer ayuda a los escolares cuyas familias sean de escasos recursos. Ellas merecen el más pleno de los respaldos.

Más allá de que le corresponda a las autoridades educativas garantizar, para todos los alumnos, el principio de igualdad de oportunidades, estas campañas deben ser valoradas y merecen respaldo. Quienes respondan a ellas no sólo cumplirán frente a un pedido de ayuda de índole material, sino que se acercarán espiritualmente al universo de tantos niños que necesitan contención y un básico apoyo material, que prevea incluso la provisión de artículos informáticos.

Sólo así, rodeados de libros y útiles escolares, enriquecidos diariamente por la enseñanza de una docencia consciente de la trascendencia de su aporte, podrán permitirle a la sociedad una mirada mucho más esperanzada sobre el mejor futuro que merecen ellos y el país.