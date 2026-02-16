Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |JOSÉ C. PAZ

Trágico ataque de otro grupo de motochorros

Trágico ataque de otro grupo de motochorros

La escena del sangriento ataque. El fallecido era penitenciario / Web

16 de Febrero de 2026 | 02:25
Edición impresa

Un sangriento hecho tiñó de luto la noche de San Valentín en el partido de José C. Paz, luego de que un oficial del Servicio Penitenciario Federal, que realizaba trabajos de delivery, fue asesinado a balazos por motochorros en un robo.

El violento episodio ocurrió el sábado pasado en la intersección de Ruta 197 y la calle Gaspar Campos, una zona de alto tránsito, donde el efectivo fue abordado por al menos cuatro delincuentes, que lo encerraron con el objetivo de robarle su motocicleta.

Fuentes policiales informaron que el oficial se vio rodeado por los asaltantes y, en un primer momento, accedió a entregar sus pertenencias. Sin embargo, instantes después, “desenfundó su arma y se identificó como policía”, lo que desencadenó un feroz tiroteo en plena vía pública.

Por el enfrentamiento, el oficial resultó gravemente herido mientras que los malvivientes lograron darse a la fuga, llevándose algunos objetos personales de la víctima, pero dejando la moto en la que este circulaba.

El agente fue auxiliado rápidamente por vecinos y comerciantes que presenciaron la secuencia, pero lamentablemente murió cuando era trasladado al Hospital Mercante debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

El hecho generó una profunda conmoción entre los testigos, quienes intentaron asistir al hombre mientras aguardaban la llegada de la ambulancia en una esquina que suele estar custodiada por el flujo constante de vehículos.

Desde la Secretaría de Seguridad local se informó que se inició una investigación para dar con el paradero de los atacantes, aunque el caso se maneja con estricta cautela, mientras la Justicia analiza las cámaras de seguridad de la zona para intentar reconstruir la ruta de escape de los delincuentes.

La víctima era ayudante primero y prestaba servicios en el penal de Marcos Paz.

Las fuentes del caso indicaron que la joven que viajaba como acompañante resultó ilesa.

Fuentes de la investigación dijeron que en el lugar del hecho se secuestró una pistola calibre 9 milímetros marca Bersa, que también pertenecía al penitenciario asesinado.

