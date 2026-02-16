Nuevas quejas en Villa Castells por la barrera baja

VIDEO. Al clásico le faltó el gol: el Lobo y el Pincha, a mano
La paciencia de los vecinos de Villa Castells volvió a ponerse a prueba ayer frente a una escena que, lejos de ser excepcional, se ha convertido en una postal repetida. Las barreras bajas en el cruce de 13 y 502 permanecieron durante horas sin una explicación clara, alterando por completo la circulación y dejando al barrio prácticamente aislado.
Desde temprano comenzaron los llamados a Control Urbano y a Trenes Argentinos, responsable de la jurisdicción nacional sobre el paso a nivel. Sin embargo, el reclamo se topó otra vez con el silencio y la ausencia de personal en el lugar.
No es un episodio aislado. A lo largo de 2025, el mismo cruce ferroviario fue escenario de reiterados inconvenientes: barreras que permanecían bajas durante largos minutos sin paso de formaciones, cierres totales por obras de renovación de vías y demoras vinculadas a la circulación lenta de trenes.
En distintos momentos del año, los vecinos denunciaron que el sistema automático se activaba cuando las formaciones aún estaban lejos, generando filas interminables de vehículos y maniobras imprudentes de quienes, cansados de esperar, decidían cruzar igual. Hubo incluso movilizaciones y presentaciones formales para exigir soluciones estructurales.
La situación actual repite ese patrón. Automovilistas que atraviesan las vías con las barreras bajas ante la falta de novedades, colectivos que modifican su recorrido y un barrio que siente que queda desconectado del resto de la ciudad.
Ayer, el colectivo Norte, por ejemplo, dejó de ingresar mientras persistía el bloqueo, afectando a decenas de usuarios que dependen del servicio para trasladarse.
Pero el reclamo va más allá de la molestia cotidiana. “Es uno de los pocos accesos que tenemos los vecinos. Si llega a haber una emergencia, un robo o un problema de salud, quedamos aislados”, advirtieron frentistas.
Tal como publicó EL DIA, los trenes de la Línea Roca que actualmente cubren el trayecto entre Constitución y Berazategui no circuló ayer (ver en pág. 11) y, sin embargo que ese paso a nivel es uno de los pocos cruces sin guardabarrera. El sistema es completamente automático: cuando se activa y se traba, no hay personal que intervenga. “Nunca ponen ni siquiera una guardia pasiva para que se dé una vuelta o venga cuando llaman”, señalaron con indignación.
El aislamiento se vuelve más grave si se considera que las alternativas son limitadas: el cruce de 7 o el de Güemes y Savoia, en City Bell, quedan lejos para muchos vecinos. “La comisaría está del otro lado de las vías. Si pasa algo y la barrera no levanta, el patrullero no puede cruzar”, remarcaron.
Los vecinos no solo exigen que “se normalice el tránsito cuando ocurre una falla”, sino que se implemente una solución definitiva, con “protocolos claros, que garanticen seguridad y conectividad”.
