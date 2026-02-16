Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Los vecinos denunciaron que “por seis horas no se pudo cruzar” en 13 y 502 aunque el tren no funcionó

Nuevas quejas en Villa Castells por la barrera baja

Nuevas quejas en Villa Castells por la barrera baja
16 de Febrero de 2026 | 01:33
Edición impresa

La paciencia de los vecinos de Villa Castells volvió a ponerse a prueba ayer frente a una escena que, lejos de ser excepcional, se ha convertido en una postal repetida. Las barreras bajas en el cruce de 13 y 502 permanecieron durante horas sin una explicación clara, alterando por completo la circulación y dejando al barrio prácticamente aislado.

Desde temprano comenzaron los llamados a Control Urbano y a Trenes Argentinos, responsable de la jurisdicción nacional sobre el paso a nivel. Sin embargo, el reclamo se topó otra vez con el silencio y la ausencia de personal en el lugar.

No es un episodio aislado. A lo largo de 2025, el mismo cruce ferroviario fue escenario de reiterados inconvenientes: barreras que permanecían bajas durante largos minutos sin paso de formaciones, cierres totales por obras de renovación de vías y demoras vinculadas a la circulación lenta de trenes.

En distintos momentos del año, los vecinos denunciaron que el sistema automático se activaba cuando las formaciones aún estaban lejos, generando filas interminables de vehículos y maniobras imprudentes de quienes, cansados de esperar, decidían cruzar igual. Hubo incluso movilizaciones y presentaciones formales para exigir soluciones estructurales.

La situación actual repite ese patrón. Automovilistas que atraviesan las vías con las barreras bajas ante la falta de novedades, colectivos que modifican su recorrido y un barrio que siente que queda desconectado del resto de la ciudad.

Ayer, el colectivo Norte, por ejemplo, dejó de ingresar mientras persistía el bloqueo, afectando a decenas de usuarios que dependen del servicio para trasladarse.

LE PUEDE INTERESAR

Tras las lluvias, el fin de semana largo sigue sin precipitaciones a la vista

LE PUEDE INTERESAR

Amparo en la Justicia contra el uso de celulares en las cárceles

Pero el reclamo va más allá de la molestia cotidiana. “Es uno de los pocos accesos que tenemos los vecinos. Si llega a haber una emergencia, un robo o un problema de salud, quedamos aislados”, advirtieron frentistas.

Tal como publicó EL DIA, los trenes de la Línea Roca que actualmente cubren el trayecto entre Constitución y Berazategui no circuló ayer (ver en pág. 11) y, sin embargo que ese paso a nivel es uno de los pocos cruces sin guardabarrera. El sistema es completamente automático: cuando se activa y se traba, no hay personal que intervenga. “Nunca ponen ni siquiera una guardia pasiva para que se dé una vuelta o venga cuando llaman”, señalaron con indignación.

El aislamiento se vuelve más grave si se considera que las alternativas son limitadas: el cruce de 7 o el de Güemes y Savoia, en City Bell, quedan lejos para muchos vecinos. “La comisaría está del otro lado de las vías. Si pasa algo y la barrera no levanta, el patrullero no puede cruzar”, remarcaron.

Los vecinos no solo exigen que “se normalice el tránsito cuando ocurre una falla”, sino que se implemente una solución definitiva, con “protocolos claros, que garanticen seguridad y conectividad”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

“Fuego” olímpico: la Villa ardió y los atletas agotaron los preservativos en tiempo récord

Inocencia Fiscal: ARCA definió cuándo aplicará la multa automática

Licencias médicas: la reforma laboral, en jaque

VIDEO. Al clásico le faltó el gol: el Lobo y el Pincha, a mano

Las empresas recomendadas para el nuevo servicio de micros platense

En un barrio cerrado de Abasto denuncian fallas en servicios clave

Cayó por lanzar bombas molotov y encontraron de todo en su casa

Quedó claro que el empate no fue un mal resultado para ninguno
Últimas noticias de La Ciudad

En un barrio cerrado de Abasto denuncian fallas en servicios clave

De noche, ir a Buenos Aires o volver en colectivo es un dolor de cabeza

Las empresas recomendadas para el nuevo servicio de micros platense

Pomo, espuma y baile en el Carnaval de la Región
Espectáculos
“Casablanca”: un amor para toda la eternidad
¿Traición?: el gran amigo de Wanda bancó a La China
De estrella pop a magnate internacional Kylie Minogue arrasa con los vinos
Gesto 2.0: Cande confirmó a su novio en Instagram
Lali y otra indirecta para Milei: “Para vos, lo peor...”
Información General
“Fuego” olímpico: la Villa ardió y los atletas agotaron los preservativos en tiempo récord
Fin de un siglo de avance cognitivo: la Generación Z inaugura el declive
Si te gustan los aniversarios redondos, ¡este es tu año!
Los números de la suerte del sábado 14 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Hoy es el Día Mundial del Soltero: ¿por qué se celebra en la víspera de San Valentín?
Deportes
VIDEO. Al clásico le faltó el gol: el Lobo y el Pincha, a mano
Quedó claro que el empate no fue un mal resultado para ninguno
Falcón Pérez dejó algunas dudas, a pesar de que no hubo grandes polémicas
Panaro fue el que generó una ilusión en Gimnasia
Muslera, un punto clásico del arco de Estudiantes
Policiales
Atrapado sin salida: se entregó el acusado del embiste mortal
Condenas para tres integrantes de “la banda de la viuda negra”
Estupor por un asesinato en el corso de Mercedes
Investigan una falsa campaña de ingreso al Servicio Penitenciario
Trágico ataque de otro grupo de motochorros

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla