Por qué producir en el país es una gran pesadilla

VIDEO. Al clásico le faltó el gol: el Lobo y el Pincha, a mano
Moscardini: histórica victoria, con suspenso, en el debut del Turismo Carretera
Atrapado sin salida: se entregó el acusado del embiste mortal
En un barrio cerrado de Abasto denuncian fallas en servicios clave
Las empresas recomendadas para el nuevo servicio de micros platense
De cerámica a bordado: lo manual como refugio de las pantallas
Investigan una falsa campaña de ingreso al Servicio Penitenciario
“Fuego” olímpico: la Villa ardió y los atletas agotaron los preservativos en tiempo récord
WOW incorpora publicidad 3D y continúa innovando en la Ciudad
Es clave que todos los chicos tengan textos, ropa y útiles escolares
Chats complican al dueño de Sur Finanzas y reavivan la trama con la AFA
Alertan por la caída de las ventas de autos 0 km y la incertidumbre en el sector
Cayó por lanzar bombas molotov y encontraron de todo en su casa
De noche, ir a Buenos Aires o volver en colectivo es un dolor de cabeza
Tras las lluvias, el fin de semana largo sigue sin precipitaciones a la vista
Amparo en la Justicia contra el uso de celulares en las cárceles
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Impuestos altos, créditos caros, costos laborales elevados y otras tantas circunstancias atentan contra las pymes
En el debate económico argentino persiste una discusión recurrente: hasta qué punto la falta de competitividad responde a decisiones empresariales o a condiciones estructurales del sistema. Mientras algunos sectores señalan deficiencias en inversión e innovación, referentes del sector pyme sostienen que el principal obstáculo es el entorno macroeconómico, caracterizado por inestabilidad, tasas de interés elevadas y escaso acceso al financiamiento productivo.
Según este enfoque, producir en Argentina implica enfrentar costos financieros que superan ampliamente los estándares de economías comparables, lo que condiciona la capacidad de expansión, exportación y generación de empleo.
La discusión sobre el ahorro en moneda extranjera reaparece de manera cíclica en la agenda pública. Economistas coinciden en que la retención de dólares fuera del sistema financiero está asociada a antecedentes de inflación persistente, cambios regulatorios, controles cambiarios y crisis de deuda.
En ese contexto, analistas subrayan que la confianza es un factor central para canalizar el ahorro hacia la inversión productiva. Sin estabilidad macroeconómica, previsibilidad regulatoria y crédito accesible, el retorno del capital al circuito formal resulta limitado.
Otro punto clave es la estructura de incentivos. Cuando las tasas reales son elevadas y la rentabilidad financiera compite con la productiva, las decisiones de inversión tienden a reorientarse. Dirigentes empresarios advierten que el crédito productivo se vuelve restrictivo y que muchas compañías enfrentan dificultades para sostener obligaciones fiscales, previsionales y laborales tras ciclos de endeudamiento costoso.
Desde esta perspectiva, no se trataría de una cuestión cultural sino de señales económicas que desalientan la inversión de largo plazo.
LE PUEDE INTERESAR
Chats complican al dueño de Sur Finanzas y reavivan la trama con la AFA
LE PUEDE INTERESAR
Críticas a Villarruel por su visita a Quintela
En economías desarrolladas, el crédito cumple una función expansiva. En Argentina, en cambio, su costo suele operar como un factor de restricción. Tasas nominales elevadas, cargos adicionales y financiamiento de corto plazo dificultan la ampliación de capacidad instalada y la innovación tecnológica.
Especialistas en financiamiento pyme señalan que, con costos financieros altos, las empresas tienden a trasladar parte de esos gastos a precios. En escenarios de bajo crecimiento o estanflación, ese traslado se vuelve incompleto, reduciendo márgenes y sostenibilidad.
El esquema tributario es otro componente del debate. Empresas y cámaras sectoriales remarcan la superposición de impuestos nacionales, provinciales y municipales, además de regímenes de anticipos que se pagan independientemente de la rentabilidad efectiva.
A esto se suman costos laborales no salariales elevados y un sistema judicial laboral percibido como imprevisible por parte del sector empresario. Según esta mirada, el conjunto de factores desalienta la formalización del empleo y limita la inversión.
El sector pyme advierte que la acumulación de costos financieros, fiscales y laborales impacta en la supervivencia empresarial. Cada cierre implica pérdida de puestos de trabajo y reducción de la capacidad productiva. Analistas sostienen que se trata de un fenómeno estructural que se repite en distintos ciclos económicos.
La discusión de fondo gira en torno a la eficiencia del sistema económico. Para algunos especialistas, la competitividad empresarial no puede analizarse sin considerar tasas de financiamiento, estructura impositiva y riesgos regulatorios. Otros enfatizan la necesidad de mejoras en productividad interna y modernización empresarial.
Lo que sí aparece como consenso entre economistas de distintas corrientes es que la estabilidad macroeconómica y el acceso al crédito de largo plazo son condiciones necesarias para sostener el crecimiento productivo. Sin esas variables, el debate sobre competitividad seguirá abierto y atravesado por tensiones entre Estado, empresas y mercado.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí