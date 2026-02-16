Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Advierten por desequilibrios estructurales de la macroeconomía

Por qué producir en el país es una gran pesadilla

Impuestos altos, créditos caros, costos laborales elevados y otras tantas circunstancias atentan contra las pymes

Por qué producir en el país es una gran pesadilla
16 de Febrero de 2026 | 01:36
Edición impresa

En el debate económico argentino persiste una discusión recurrente: hasta qué punto la falta de competitividad responde a decisiones empresariales o a condiciones estructurales del sistema. Mientras algunos sectores señalan deficiencias en inversión e innovación, referentes del sector pyme sostienen que el principal obstáculo es el entorno macroeconómico, caracterizado por inestabilidad, tasas de interés elevadas y escaso acceso al financiamiento productivo.

Según este enfoque, producir en Argentina implica enfrentar costos financieros que superan ampliamente los estándares de economías comparables, lo que condiciona la capacidad de expansión, exportación y generación de empleo.

Ahorro, confianza y restricciones estructurales

La discusión sobre el ahorro en moneda extranjera reaparece de manera cíclica en la agenda pública. Economistas coinciden en que la retención de dólares fuera del sistema financiero está asociada a antecedentes de inflación persistente, cambios regulatorios, controles cambiarios y crisis de deuda.

En ese contexto, analistas subrayan que la confianza es un factor central para canalizar el ahorro hacia la inversión productiva. Sin estabilidad macroeconómica, previsibilidad regulatoria y crédito accesible, el retorno del capital al circuito formal resulta limitado.

Incentivos financieros y producción

Otro punto clave es la estructura de incentivos. Cuando las tasas reales son elevadas y la rentabilidad financiera compite con la productiva, las decisiones de inversión tienden a reorientarse. Dirigentes empresarios advierten que el crédito productivo se vuelve restrictivo y que muchas compañías enfrentan dificultades para sostener obligaciones fiscales, previsionales y laborales tras ciclos de endeudamiento costoso.

Desde esta perspectiva, no se trataría de una cuestión cultural sino de señales económicas que desalientan la inversión de largo plazo.

LE PUEDE INTERESAR

Chats complican al dueño de Sur Finanzas y reavivan la trama con la AFA

LE PUEDE INTERESAR

Críticas a Villarruel por su visita a Quintela

El costo del crédito

En economías desarrolladas, el crédito cumple una función expansiva. En Argentina, en cambio, su costo suele operar como un factor de restricción. Tasas nominales elevadas, cargos adicionales y financiamiento de corto plazo dificultan la ampliación de capacidad instalada y la innovación tecnológica.

Especialistas en financiamiento pyme señalan que, con costos financieros altos, las empresas tienden a trasladar parte de esos gastos a precios. En escenarios de bajo crecimiento o estanflación, ese traslado se vuelve incompleto, reduciendo márgenes y sostenibilidad.

Presión impositiva y litigiosidad

El esquema tributario es otro componente del debate. Empresas y cámaras sectoriales remarcan la superposición de impuestos nacionales, provinciales y municipales, además de regímenes de anticipos que se pagan independientemente de la rentabilidad efectiva.

A esto se suman costos laborales no salariales elevados y un sistema judicial laboral percibido como imprevisible por parte del sector empresario. Según esta mirada, el conjunto de factores desalienta la formalización del empleo y limita la inversión.

Cierres de empresas y pérdida de capacidad productiva

El sector pyme advierte que la acumulación de costos financieros, fiscales y laborales impacta en la supervivencia empresarial. Cada cierre implica pérdida de puestos de trabajo y reducción de la capacidad productiva. Analistas sostienen que se trata de un fenómeno estructural que se repite en distintos ciclos económicos.

La discusión de fondo gira en torno a la eficiencia del sistema económico. Para algunos especialistas, la competitividad empresarial no puede analizarse sin considerar tasas de financiamiento, estructura impositiva y riesgos regulatorios. Otros enfatizan la necesidad de mejoras en productividad interna y modernización empresarial.

Lo que sí aparece como consenso entre economistas de distintas corrientes es que la estabilidad macroeconómica y el acceso al crédito de largo plazo son condiciones necesarias para sostener el crecimiento productivo. Sin esas variables, el debate sobre competitividad seguirá abierto y atravesado por tensiones entre Estado, empresas y mercado.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

“Fuego” olímpico: la Villa ardió y los atletas agotaron los preservativos en tiempo récord

Inocencia Fiscal: ARCA definió cuándo aplicará la multa automática

Licencias médicas: la reforma laboral, en jaque

VIDEO. Al clásico le faltó el gol: el Lobo y el Pincha, a mano

Las empresas recomendadas para el nuevo servicio de micros platense

Cayó por lanzar bombas molotov y encontraron de todo en su casa

En un barrio cerrado de Abasto denuncian fallas en servicios clave

Quedó claro que el empate no fue un mal resultado para ninguno
Últimas noticias de Política y Economía

Licencias médicas: la reforma laboral, en jaque

Guerra de egos tras la votación de la reforma

Chats complican al dueño de Sur Finanzas y reavivan la trama con la AFA

Críticas a Villarruel por su visita a Quintela
Espectáculos
“Casablanca”: un amor para toda la eternidad
¿Traición?: el gran amigo de Wanda bancó a La China
De estrella pop a magnate internacional Kylie Minogue arrasa con los vinos
Gesto 2.0: Cande confirmó a su novio en Instagram
Lali y otra indirecta para Milei: “Para vos, lo peor...”
Información General
“Fuego” olímpico: la Villa ardió y los atletas agotaron los preservativos en tiempo récord
Fin de un siglo de avance cognitivo: la Generación Z inaugura el declive
Si te gustan los aniversarios redondos, ¡este es tu año!
Los números de la suerte del sábado 14 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Hoy es el Día Mundial del Soltero: ¿por qué se celebra en la víspera de San Valentín?
Policiales
Atrapado sin salida: se entregó el acusado del embiste mortal
Condenas para tres integrantes de “la banda de la viuda negra”
Estupor por un asesinato en el corso de Mercedes
Investigan una falsa campaña de ingreso al Servicio Penitenciario
Trágico ataque de otro grupo de motochorros
Deportes
VIDEO. Al clásico le faltó el gol: el Lobo y el Pincha, a mano
Quedó claro que el empate no fue un mal resultado para ninguno
Falcón Pérez dejó algunas dudas, a pesar de que no hubo grandes polémicas
Panaro fue el que generó una ilusión en Gimnasia
Muslera, un punto clásico del arco de Estudiantes

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla