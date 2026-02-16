Por qué producir en el país es una gran pesadilla

En el debate económico argentino persiste una discusión recurrente: hasta qué punto la falta de competitividad responde a decisiones empresariales o a condiciones estructurales del sistema. Mientras algunos sectores señalan deficiencias en inversión e innovación, referentes del sector pyme sostienen que el principal obstáculo es el entorno macroeconómico, caracterizado por inestabilidad, tasas de interés elevadas y escaso acceso al financiamiento productivo.

Según este enfoque, producir en Argentina implica enfrentar costos financieros que superan ampliamente los estándares de economías comparables, lo que condiciona la capacidad de expansión, exportación y generación de empleo.

Ahorro, confianza y restricciones estructurales

La discusión sobre el ahorro en moneda extranjera reaparece de manera cíclica en la agenda pública. Economistas coinciden en que la retención de dólares fuera del sistema financiero está asociada a antecedentes de inflación persistente, cambios regulatorios, controles cambiarios y crisis de deuda.

En ese contexto, analistas subrayan que la confianza es un factor central para canalizar el ahorro hacia la inversión productiva. Sin estabilidad macroeconómica, previsibilidad regulatoria y crédito accesible, el retorno del capital al circuito formal resulta limitado.

Incentivos financieros y producción

Otro punto clave es la estructura de incentivos. Cuando las tasas reales son elevadas y la rentabilidad financiera compite con la productiva, las decisiones de inversión tienden a reorientarse. Dirigentes empresarios advierten que el crédito productivo se vuelve restrictivo y que muchas compañías enfrentan dificultades para sostener obligaciones fiscales, previsionales y laborales tras ciclos de endeudamiento costoso.

Desde esta perspectiva, no se trataría de una cuestión cultural sino de señales económicas que desalientan la inversión de largo plazo.

El costo del crédito

En economías desarrolladas, el crédito cumple una función expansiva. En Argentina, en cambio, su costo suele operar como un factor de restricción. Tasas nominales elevadas, cargos adicionales y financiamiento de corto plazo dificultan la ampliación de capacidad instalada y la innovación tecnológica.

Especialistas en financiamiento pyme señalan que, con costos financieros altos, las empresas tienden a trasladar parte de esos gastos a precios. En escenarios de bajo crecimiento o estanflación, ese traslado se vuelve incompleto, reduciendo márgenes y sostenibilidad.

Presión impositiva y litigiosidad

El esquema tributario es otro componente del debate. Empresas y cámaras sectoriales remarcan la superposición de impuestos nacionales, provinciales y municipales, además de regímenes de anticipos que se pagan independientemente de la rentabilidad efectiva.

A esto se suman costos laborales no salariales elevados y un sistema judicial laboral percibido como imprevisible por parte del sector empresario. Según esta mirada, el conjunto de factores desalienta la formalización del empleo y limita la inversión.

Cierres de empresas y pérdida de capacidad productiva

El sector pyme advierte que la acumulación de costos financieros, fiscales y laborales impacta en la supervivencia empresarial. Cada cierre implica pérdida de puestos de trabajo y reducción de la capacidad productiva. Analistas sostienen que se trata de un fenómeno estructural que se repite en distintos ciclos económicos.

La discusión de fondo gira en torno a la eficiencia del sistema económico. Para algunos especialistas, la competitividad empresarial no puede analizarse sin considerar tasas de financiamiento, estructura impositiva y riesgos regulatorios. Otros enfatizan la necesidad de mejoras en productividad interna y modernización empresarial.

Lo que sí aparece como consenso entre economistas de distintas corrientes es que la estabilidad macroeconómica y el acceso al crédito de largo plazo son condiciones necesarias para sostener el crecimiento productivo. Sin esas variables, el debate sobre competitividad seguirá abierto y atravesado por tensiones entre Estado, empresas y mercado.